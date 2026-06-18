El Campus Industrial de Ferrol acoge una nueva edición de las «Xornadas DoutoreAndo» bajo el lema “Investigando en Verde”

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La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, recibieron, a primera hora de la mañana de este jueves, en el Aula de Creación e Patronaxe de la Facultad de Humanidades y Documentación, a los 13 investigadores e investigadoras predoc y postdoc que participan en las V Jornadas DoutoreAndo, organizadas en colaboración con el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), bajo el lema “Investigando en Verde”.

A lo largo de toda la jornada se presentarán investigaciones relacionadas con la energía marina, con el hidrógeno verde, con la eólica offshore, con los materiales sostenibles, con la refrigeración eficiente, con la fotovoltaica orgánica, con la economía azul o con el derecho administrativo aplicado a la transformación de los espacios portuarios.

Participan, la investigadora Ana Ortega, del Grupo de Sistemas Térmicos y Transferencia de Carlor (SISTER); María López y Alphie Benhard Sori, del Grupo Integrado de Ingeniería; Doha Elrhoul y David González, del Laboratorio de Ingeniería Energética (INGEN); Alberto Peinador, María de los Ángeles Prada, Denise Georgette Dante y Beatriz Combarro, del Grupo de Polímeros, y Arlene Damera y Carla Fernández, del Grupo MAterials and Renewable Energy fuere Engineering, Environment and Sustainability (MARES). También se suman a esta iniciativa, el alumno del programa de doctorado en Energía y Propulsión Marina, Antonio Rabina, y la alumna del programa de doctorado en Derecho Administrativo Ibero, María Noelia Iglesias.



