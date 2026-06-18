La jornada de perimenopausia y menopausia de Ribera Juan Cardona acogió a un centenar de mujeres

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Este miércoles. día 17 de junio, ha tenido lugar en la Sede Afundación de Ferrol una jornada organizada por el hospital «Ribera Juan Cardona«. Esta jornada conducida por especialistas, ha abordado de manera práctica los cambios físicos y psicológicos que experimentan las mujeres que se acercan a la menopausia.

La jornada ha sido conducida por Vanessa Lillo, Directora de Enfermería del Ribera Juan Cardona, e impartida por cuatro ponentes: Luz Marina Márquez, ginecóloga; Belén Vázquez, psicóloga; Andrea Rodríguez, fisioterapeuta y Clara Caínzos, nutricionista.

Durante el acto, al que han sido sobre un centenar de mujeres, han explicado la sintomatología y compartido recomendaciones para mejorarla e incrementar la calidad de vida de las pacientes. Al finalizar, han respondido las cuestiones de las asistentes respecto a otros temas relacionados con la salud femenina.

“Cuando nos quedamos sin estrógenos aparecen los síntomas: hemorragias, alteraciones del sueño, cambios en el estado de ánimo, disfunción sexual, aumento de riesgo cardiovascular e incontinencia urinaria”, Luz Marina Márquez, ginecóloga.

“A veces nos olvidamos de que el suelo pélvico es un músculo más y también debemos entrenarlo. Tener una buena salud pélvica previene la incontinencia urinaria”, Laura Pérez, fisioterapeuta.

“El contacto piel con piel regula el estrés y promueve vínculos sanos”, Belén Vázquez.

“Cuanto más color haya en el plato, mejor. Es crucial mantener una dieta mediterránea equilibrada otorgando especial atención a la proteína, la fibra y los alimentos de origen marino”, Clara Caínzos, nutricionista.