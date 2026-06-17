Agenda para este jueves, día 18 de junio, en la zona norte y festejos de San Juan

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LA FRASE DEL DÍA.-”No hay caminos para la paz; la paz es el camino” (Mahatma Gandhi)

–Quedan 196 días para finalizar el año.

-Día de la Gastronomía Sostenible.

-Día del Orgullo Autista.

-Día Internacional del Sushi.

–La Iglesia celebra la festividad de Santa Paula y santos Ciriaco, Leoncio, Marcos, Amando y Germán.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 18 de junio?..Géminis.

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para donación de sangre se encuentra hoy por la mañana, de 9.30 a 14.30 horas delante de los servicios médicos de Navantia Fene.

Por la tarde, de 16.00 a 21.00 horas delante de la Cooperativa de Meiras.,

TAL DÍA COMO HOY

(1881)-En Vigo sale de la estación a las 6:40 el primer tren de viajeros que hará el trayecto Vigo-Orense.

(1937)- Se publica Galicia Libre una publicación semanal editada en Buenos Aires por iniciativa de Luís Seoane y Xosé Núñez Búa.

(1962)- Nació en Mugardos Lino Braxe Mandiá, es un actor, director de teatro y escritor gallego

(2024)-En el Seminario de Mondoñedo toma de posesión del nuevo vicario general diocesano, Gonzalo Varela Alvariño, en acto presidido por el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos.

EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión informativa de Educación e Universidade, Política Social e Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística.

10.00h.- El concejal de Xuventude, Arán López Martínez, asiste a la inauguración de la III carrera Green Power As Pontes. (Rúa Punto Limpo Cemiterio) en As Pontes.

12.00h.- Consello Sectorial Municipal da Memoria Histórica. Sala de alcaldes.

12.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, presenta el 41º Festival Internacional de Xadrez “Cidade de Ferrol”. Sala de comisiones.

17.00h.- La edil de Política Social, Rosa Martínez, asiste al “VI Encuentro Educativo en Abierto”. Sede Afundación.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

12,00 h.- La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitará el programa de formación y certificación de formadores de la Escola Matola de Mozambique. En la Escuela Náutico Pesquera de Ferrol (avenida 19 de Febreiro, 30-34-Serantes).

En As Pontes

10,30 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la inauguración de la III Carreira Greenpower Galicia. En el circuito de karting (rúa Punto Limpo Cemiterio, s/n).

En Fene

10,15 h.- La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, entregará al CEIP Plurilingüe Os Casais el accesit de la categoría para alumnado de 3º e 4º de Primaria de los Premios Cooperativismo no ensino 2026 (lugar de la Armada, s/n – Maniños).

12,00 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en una acción de sementar almeja babosa. Frente a la Cofradía de Barallobre (rúa Riveiroa, 1).

En Miño

10,00 h.-La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firmará un convenio con la cofradía de Miño para recuperar sus bancos marisqueros. En la sede del pósito (porto, s/n).

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

El tiempo en Ferrol para este jueves 18 de junio se caracterizará por cielos cubiertos con brumas y nieblas matinales, que irán despejando hacia la tarde dando paso a intervalos nubosos o cielos más soleados.



Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 21°C a 22°C. Aunque la probabilidad de lluvia es baja (en torno al 20%), existe el riesgo de alguna llovizna débil o precipitaciones muy aisladas durante las primeras horas del día. [1, 2, 4, 5]

Estado del Mar

El comportamiento costero en las playas de la zona (como Doniños o San Xurxo) se mantendrá de la siguiente manera:

Oleaje: Se espera marejadilla a marejada con olas de mar de fondo del noroeste que promediarán entre 1,2 y 1,5 metros de altura.

Viento: Soplará flojo de componente noroeste, con velocidades medias de entre 10 y 15 km/h. No se contemplan rachas fuertes en el litoral.

Temperatura del agua: El agua del mar estará fresca, rondando los 18°C a 19°C. [1, 2] Índice UV: Muy alto, alcanzando un valor de 7 u 8 en las horas centrales del día, por lo que se recomienda protección solar si se disipan las nubes.

Tabla de Mareas en Ferrol

Las variaciones de la marea según los datos de Meteoconsult y el Servicio Marítimo de la Aemet serán las siguientes:

Marea baja (Bajamar)

01:17 h–0,54 m y 13:33 h–0,71 m

Marea alta (Pleamar)

07:34 h–3,61 m y 19:52 h–3,85 m

El coeficiente de mareas se mantendrá relativamente alto (alrededor de 82), implicando corrientes moderadas en el interior de la ría.

EN LO CULTURAL



En Ferrol

–A las 19.00 horas en la sala Carlos III de Exponav presentación del libro Louis Godin y Jorge Juan, pioneros de la ciencia moderna en España, a cargo de su autor, Francisco González de Posada, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores (RAED).

La charla se enmarca en el ciclo de conferencias de la Cátedra Jorge Juan, promovido por la Universidade da Coruña (UDC) y la Armada, bajo la dirección de la profesora Alicia Munín.

En Ortigueira

–El emblemático Teatro de Beneficencia de Ortigueira despliega su agenda cultural para el mes de junio, consolidando un espacio de encuentro para las artes escénicas, la música y la ciencia.

Jueves 18, a las 20:30 h, Divulgación: «O Eclipse Solar. O fenómeno e os riscos» Con la mirada puesta en el inminente eclipse solar total fijado para el 12 de agosto de 2026, se organiza esta jornada informativa de carácter divulgativo. La sesión contará con ponencias a cargo de Chema Sierra (geógrafo y meteorólogo) y de la Dra. Lola Álvarez (jefa del servicio de oftalmología del CHUF), quienes explicarán el fenómeno y advertirán de los riesgos asociados a su observación.

INFO DIOCESANA

-A las 16 horas, en la Domus Ecclesiae el obispo diocesano Fernando García Cadiñanos preside la reunión del Consejo Diocesanos de Asuntos Económicos.

EN LO SANITARIO

–13:30.- Acto de Despedida de alumnado de Enfermería y de 6º de Medicina, que finaliza su formación práctica en el Área Sanitaria de Ferrol. En el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

EN LO DEPORTIVO

En As Pontes

As Pontes se engalanará hoy jueves, día 18, para acoger la tercera edición de la emocionante Carrera Green Power. Este evento automovilístico, que promueve la sostenibilidad y la innovación, promete una jornada repleta de acción y competición.

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la apertura del circuito y el montaje de las carpas de asistencia, preparando el terreno para los equipos y participantes. Entre las 9.30 y las 10.30 horas, se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, un briefing informativo y el reconocimiento del circuito. El acto de inauguración está programado para las 10.30 horas, marcando oficialmente el inicio de la competición. A continuación, de 11.00 a 12.00 horas, se celebrarán los entrenamientos, permitiendo a los pilotos afinar sus vehículos y estrategias. La primera carrera arrancará a las 12.30 horas, extendiéndose hasta las 13.30 horas. Tras la adrenalina de la pista, participantes y asistentes podrán disfrutar de una merecida pausa para la comida entre las 14.30 y las 15.30 horas.

La acción se reanudará a las 16.00 horas con la segunda carrera, que promete ser el culmen de la competición. Finalmente, la jornada culminará con la entrega de premios entre las 17.00 y las 17.30 horas, donde se reconocerá el esfuerzo y la destreza de los equipos.

FIESTAS DE SAN JUAN EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–Martes 23 de Junio, en este día en la parroquia ferrolana de Esmelle comenzará la celebración de las fiestas en honor a su patrón, San Xoán con una sesión vermú animada por el dúo Candela.

Los asistentes a esta jornada también podrán comer y cenarchurrasco y sardinas.

Miércoles 24, a las 13.00 horas se celebrará la misa del patrón con procesión. A las 14.30 horas comenzará la sesión vermú a cargo del dúo D´Vicio.

Por la noche, gran verbena a cargo del dúo D´Vicio y orquesta New York.

–La Asociación de Vecinos Xunta Veciñal de Doniños organiza la sardiñada con motivo de la celebración de la noche de San Xoán.

El evento tendrá lugar el día 23 de Junio, a partir de las 20:00 horas, en el local de la asociación.

La noche estará amenizada con la actuación de Jorge Latino en directo.

En As Pontes

La Asociación de Veciños O Freixo y el Concello das Pontes se complacen en anunciar la tradicional celebración de San Xoán do Freixo, que tendrá lugar el sábado 20 de Junio en el Campo da Festa do Freixo, en As Pontes.

El día comenzará a las 12:30 h con una misa solemne y procesión. A continuación, se podrá disfrutar de una animada sesión vermú a cargo del dúo En Clave de Ti.

A las 14:30 h, se celebrará un xantar social bajo carpa. El menú incluye callos, churrasco, postre, café y chupito. El precio para los socios/as es de 30€, mientras que para los no socios/as es de 35€.Los niños de hasta 10 años que no sean socios podrán disfrutar de la comida de forma gratuita.

Tras la comida, la fiesta continuará a cargo del dúo En Clave de TI.

En As Somozas

El municipio de As Somozas celebrará la noche de San Xoán con una gran sardiñada popular y la tradicional cacharela.

La gran cita tendrá lugar el próximo martes 23 de junio, dando comienzo a las actividades a partir de las 20:30 horas. El escenario elegido para la ocasión es la idílica Área Recreativa O Carballo. Los asistentes podrán participar en la recolección y rito de las tradicionales Herbas de San Xoán. Como no podía ser de otra manera, el fuego será el gran protagonista con el encendido de la gran Cacharela.

En el plano gastronómico, se podrá disfrutar de una clásica degustación de sardiñas asadas .La noche alcanzará uno de sus momentos más místicos con la preparación de la tradicional Queimada y el recitado de su Conxuro.

Habrá actividades de animación infantil destinadas al entretenimiento de los más pequeños y actuaciones en directo del grupo Rayones y a la sesión rítmica de DJ Frank Fairlane, quienes pondrán la banda sonora a una velada mágica.

En Cabanas

-La S.C.R.D. San Mamede de Laraxe de Cabanas celebra el San Xoán el 23 de Junio. Los asistentes a esta noche mágica podrán tomar, desde las 21.00 horas, liscos, pan, alitas de pollo y queimada y, por supuesto, a partir de las 00.00 horas celebrar la llegada del verano prendiendo la lumeirada.

En Cedeira

–Fiesta de San Xoan de San Cosme, junto a las pistas del colegio. Tendrá lugar la celebración con una degustación de raciones de lacón y bola de azucre y variadas actuaciones musicales a cargo de Acaba2, The Bandidos y DJ Wizard Mertin.

El evento tendrá lugar el 20 de Junio a partir de las 20.00 horas.

Durante la noche se llevarán a cabo varios sorteos.

-San Xoán de Régoa celebra la tradicional fiesta de San Xoán el sábado 20 de Junio.

A partir de las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una gran churrascada (churrasco, liscos, chorizos, sardiñas, agua, vino, gaseosa y queimada) y desde las 22:00 horas DJ Pana amenizará la velada.

El festejo se llevará a cabo en el atrio y en caso de lluvia habrá carpa.

-El martes 23 de Junio la Asociación de Vecinos y Amigos de San Román, organizará la tradicional Lumeirada de San Xoán. Comenzará a partir de las 20.00 horas en el atrio de San Román y los asistentes podrán degustar una deliciosa churrascada. La fiesta estará amenizada por Alex.

Habrá colchoneta gratis para los pequeños y carpa por si llueve.

En Cerdido

Un año más se celebrará en el municipio de Cerdido la fiesta de San Xoán de Os Casás.

Sábado 20 de Junio, a las 14.00 horas sesión vermú con orquesta Salsarena y por la noche gran verbena con la citada formación y el dúo Calú.

Domingo 21, a las 14.00 horas misa solemne con Coral Eixil seguida de procesión amenizadas por la A.C. Troula do Ortegal. A continuación, sesión vermú larga con A.C. Troula do Ortegal y grupo Montreal.

En Miño

Domingo 21 de Junio, los vecinos de San Xoán de Vilanova, comenzarán sus fiestas patronales a partir de las 13.00 horas con las actuaciones del solista Alex y Dj Javi Eiroa. A partir de las 14.30 horas, paella gigante a precios populares.

Martes 23, a las 20.00 horas dará inicio la gran sardinada y a las 22.00 horas, espectacular verbena con los grupos Cayenna y Radar.

Miércoles 24, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Xoán y a las 14.00 horas la sesión vermú con la orquesta Pontevedra que también amenizará la verbena, junto al grupo Claxxon.

Jueves 25, a las 13.00 horas se oficiará la misa en honor a la Virxe do Carmen.

En Moeche

–La AVCR Val de Moeche te invita a celebrar la noche mágica de San Xoán el próximo martes 23 de Junio, a partir de las 19:00 horas, en su local social «O Pereiro».Disfruta de una velada animada con música en vivo a cargo de María. Además, se ofrecerá una cena completa que incluye costilla, liscos, chorizos, pan, requeixo, vino, agua, refrescos, café y una tradicional queimada para culminar la noche.

En Mugardos

–El Casino Mugardés invita a todos a su tradicional Sardiñada de San Xoán, que se celebrará el próximo 20 de junio a partir de las 20:30 horas. Para esta festividad, se ofrecen distintas opciones gastronómicas. Los socios podrán disfrutar de sardinas o churrasco por 12€,mientras que para los no socios el precio será de 15€.

Aquellos que deseen una combinación de sardinas y churrasco, la opción tendrá un coste de 15€ para socios y 18€ para no socios. Es importante destacar que todas las opciones de menú incluyen pan, bebida (vino o agua), postre (bola de sobremesa) y un chupito.

La velada estará amenizada por la actuación de Malditos Pendejos y DJ Planas.

–Fiestas patronales que se celebrarán en la parroquia de San Xoán de Piñeiro.

Martes 23 de Junio, a las 19.00 horas se disputará un partido de solteros/as contra casados/as y a las 21.00 horas comenzará la gran churrascada y sardiñada,y desde las 22.30 horas se podrá disfrutar con la actuación de Malditos Pendejos.

En esta noche no faltará el encendido de la lumeirada, losfuegos artificiales y los hinchables para los niños.

Miércoles 24, a las 13.30 horas los presentes podrán disfrutar con la actuación de Aixa Romay. También habrá fuegos artificiales.

En Narón

–Los vecinos de Sedes, en Narón, celebrarán el San Xoán en el Centro Cívico Social el 19 de Junio. Durante la jornada los asistentes podrán disfrutar con los actos programados: A las 18.00 horas habrá Xogos Populares para grandes y pequeños y a las 20.30 horas actuará la Banda de Gaitas de Ladrido, seguida de la Churrascada Populara partir de las 21.00 horas. A las 22.00 horas arranará el concierto de Mediarea y a las 23.30 horas se encenderá la Lumeirada Popular.

Habrá sorteos durante toda la noche.

En Ortigueira

–Festividad que se celebra en la parroquia de Espasante en honor a San Xoán.

Viernes 19 de Junio, comienzan las festividades por la tarde con la actuación del dúo Matices.

Sábado 20, comienza el día con pasacalles a cargo del grupo de gaitas A.F. San Xiao do Trebo y a partir de las 14.00 horas dará inicio la sesión vermú con la orquesta Suavecito.

Por la noche se celebrará una gran verbena con la orquesta Suavecito y Dj Conxuro.

Domingo 21 la jornada de fiesta dará inicio con alborada con un cuarteto de gaitas. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne cantada por el Coro de Espasante, y a continuación se celebrará la sesión vermú prolongada con el dúo Eclipse.

Lunes 22, por la tarde se celebrará una gran sardinada popular amenizada por Gamelas e Anduriñas.

–La parroquia de San Adrián de Veiga se viste de gala para celebrar sus tradicionales fiestas de San Xoán el sábado 20 de junio.

Los actos principales arrancarán a las 13:00 horas con la celebración de la solemne procesión, la cual estará acompañada musicalmente por la A.C. Troula do Ortegal. Posteriormente, a las 14:00 horas, esta misma agrupación folclórica ofrecerá una actuación de baile. Al finalizar, la música continuará sin pausa para amenizar tanto la sesión vermú como el tardeo, un apartado festivo que correrá a cargo del grupo Mar D’Arousa.

El gran encuentro gastronómico llegará a las 15:00 horas con el Xantar Veciñal. Los asistentes podrán degustar un completo menú compuesto por empanada, churrasco, postre, bebidas, café y chupito. La comida será completamente gratuita para los socios/as y comuneros, mientras que los no socios/as podrán asistir adquiriendo su entrada por un precio de 20 €.

Habrá atracciones gratuitas para los más pequeños.

En Pontedeume

-Noite de San Xoán, organizado por la Comisión de Festas Das Peras, que se celebrará el martes 23 de Junio. El evento tendrá lugar en el Parque Sarmiento y las actividades comenzarán a partir de las 21:00h ofreciendo sardinas, pan y vino por un precio de 6€.

Además, habrá música en directo a cargo de Dj Chus y Banda de la O.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona. Hasta el domingo.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta el día 3. Hoy jueves visita guiada a las 19.00 horas

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo. Hasta el domingo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.

-En Valdoviño

-La Casa de la cultura acoge la exposición colectiva de los alumnos y alumnas del Aula Municipal de Artes Plásticas que guía Manuel Carballeira en Loira y del Aula Municipal de Cerámica que imparte Martina Beceiro en Vilaboa.

La muestra podrá visitarse hasta el día 21 en la sala de exposiciones temporales, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.