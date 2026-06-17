Rey Varela reivindica la transformación de Ferrol al cumplir tres años de mandato

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, realizó este miércoles un balance de los tres primeros años de mandato destacando que todos los grandes proyectos comprometidos por el gobierno local están ya en marcha y defendiendo que la ciudad vive una etapa de crecimiento, transformación y recuperación económica sin precedentes recientes.

Acompañado por los doce concejales del gobierno municipal, el regidor aseguró que el impulso de Ferrol es “imparable” y que el trabajo desarrollado durante este periodo sienta las bases del desarrollo de la ciudad para las próximas décadas. “Non é un proxecto para catro años, senon unha estratexia de futuro”, afirmó.

De la reorganización municipal al crecimiento demográfico

Durante su intervención, Rey Varela recordó la situación que encontró al llegar al gobierno municipal, con más de medio centenar de servicios sin contrato, proyectos bloqueados y desequilibrios económicos que, según indicó, condicionaban la gestión municipal.

Entre los avances logrados destacó la reorganización interna del Concello, con el aumento de la plantilla municipal de 427 a más de 500 trabajadores, la estabilización de más de un centenar de empleados públicos, la puesta en marcha de cuatro ofertas de empleo público y la creación de la Oficina de Fondos Europeos, que ya ha captado diez millones de euros para la ciudad.

El alcalde también puso en valor la aprobación del reglamento orgánico que otorgó a Ferrol la condición de gran ciudad, así como la implantación del Plan de barrios y de nuevos canales de participación ciudadana.

En el ámbito demográfico, señaló que Ferrol ha ganado alrededor de 1.500 habitantes en los últimos tres años, superando los 65.000 vecinos, mientras continúa reduciendo las cifras de desempleo. Además, destacó que en 2025 la ciudad lideró el crecimiento de afiliaciones a la Seguridad Social en Galicia, superando los 20.000 cotizantes.

SAIC-MG y el acuerdo con Narón, los grandes hitos

Entre los proyectos que calificó como más relevantes del mandato, Rey Varela destacó el acuerdo alcanzado con el Concello de Narón para la gestión conjunta del saneamiento y la depuración de aguas, al que definió como un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de la comarca.

Otro de los hitos señalados fue la elección de Ferrol por parte de SAIC-MG para instalar una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos e híbridos en el puerto exterior. Según recordó, la iniciativa contempla una inversión de 200 millones de euros, la creación de más de 2.000 empleos y una capacidad de producción de hasta 120.000 vehículos al año.

El regidor defendió que este proyecto supone “un antes e un despois” para la ciudad y contribuirá a reforzar su posición como uno de los principales polos industriales de Galicia y del noroeste peninsular.

Cuatro presupuestos y más de 355 millones en contratos

El alcalde atribuyó buena parte de los avances alcanzados a la estabilidad presupuestaria del Concello. En este sentido, destacó que el gobierno local ha aprobado cuatro presupuestos en tres años, culminando con las cuentas de 2026, que alcanzan los 97,2 millones de euros y constituyen el presupuesto más elevado de la historia de Ferrol.

Asimismo, aseguró que durante este mandato se han licitado obras y gestionado contratos por valor de 355,4 millones de euros, una cifra que multiplica por seis la registrada en el periodo anterior.

Apertura al mar y transformación urbana

El balance también incluyó un repaso a los proyectos urbanísticos y de infraestructuras en marcha. Rey Varela destacó la futura apertura de la ciudad al mar mediante una actuación valorada en 11 millones de euros, así como el desarrollo de nuevos espacios procedentes del convenio con Defensa, entre ellos el ámbito de Sánchez Aguilera, donde se prevé la creación de un nuevo barrio vinculado a la futura estación intermodal, solicitándole al gobierno central celeridad al ser la única gran ciudad de Galicia que todavía no dispone de ella, además de reiterar las mejoras en la conexión ferroviaria.

A ello se suman las inversiones para la transformación de barrios como San Xoán, Ferrol Vello o Ultramar, la rehabilitación de edificios emblemáticos y equipamientos municipales, poniendo como ejemplo la transformación de las instalaciones deportivas dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’, y la adquisición de inmuebles destinados a nuevos usos públicos, entre ellos el futuro Museo do Modernismo.

El alcalde también destacó el incremento del 15% de las zonas verdes urbanas y el avance de distintos proyectos de movilidad sostenible, con un aumento del 32% de los kilómetros de carril bici y la creación de nuevos aparcamientos disuasorios.

Más recursos para políticas sociales

En materia social, el gobierno local reivindicó la adjudicación del mayor contrato de la historia del Concello para la atención a personas mayores, con una inversión de 10,5 millones de euros destinada al Servicio de Ayuda en el Hogar.

Según los datos facilitados por el gobierno municipal, esta medida ha permitido reducir en un 50% la lista de espera de dependencia y garantizar la atención a todas las personas con dependencia de grado III, con el objetivo de extenderla también a las de grado II durante este año.

El balance incluyó además el aumento de más del 65% en las becas de comedor, el incremento del 21% en las ayudas escolares, la oferta anual de 250 plazas en campamentos de conciliación y la mejora de instalaciones deportivas y parques infantiles en centros educativos públicos.

Patrimonio, turismo y proyección internacional

El alcalde también repasó los avances en el ámbito turístico y patrimonial. Entre ellos, destacó la tramitación para que As Pepitas obtengan la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, el crecimiento de la Semana Santa y del Camino Inglés, así como los pasos dados para la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad.

Además, recordó la creación del órgano de gestión encargado de impulsar esta candidatura, integrado por la Armada, la Deputación, la Xunta de Galicia y el Concello.

Rey Varela concluyó asegurando que todavía quedan importantes retos por afrontar, pero defendió que la ciudad atraviesa una etapa de crecimiento y transformación en la que “os verdadeiros protagonistas son os ferroláns”, a quienes atribuyó el avance experimentado por Ferrol durante los últimos tres años.