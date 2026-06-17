Desarticulada una asociación cannábica que funcionaba como un «punto negro» de venta de droga» en el Ensanche ferrolano

17 junio, 2026 Dejar un comentario 246 Vistas

El pasado día 11 de junio agentes adscritos a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón, han procedido a la detención de cuatro personas por un delito de tráfico de estupefacientes.

Bajo la tutela del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Ferrol, se procedió a realizar una entrada y registro en un local ubicado en el barrio del Ensanche de Ferrol, donde bajo la apariencia de una asociación cannábica, distribuía sustancias estupefacientes a los clientes que se personaban en el local.

La investigación, denominada «Manantial«, se inició en el año 2025, a raíz de una denuncia recibida a través de la Web de la Policía Nacional, en la que daban cuenta de la existencia de este punto negro de venta y de la inseguridad ciudadana que provocaba en el barrio.

Por parte de los miembros del grupo de Estupefacientes de la B.L.P.J. de la Comisaría Local de Ferrol – Narón, se estableció un dispositivo que confirmó la existencia de este «punto de venta», al que acudían diariamente gran número de personas para adquirir hachís y marihuana.

Durante la investigación, en colaboración con el G.O.R. de la B.L.S.C. de la Comisaría de Policía Nacional y de dotaciones de la Policía Local de Ferrol, se realizaron varias actas de droga a clientes del establecimiento.

En el registro realizado, se intervinieron 3 kilos de hachís, 600 gramos de marihuana y 15 gramos de BHO (Butane Hash Oil), un concentrado de cannabis obtenido mediante la extracción con gas butano, que consigue una gran concentración de THC.11 de junio 

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