Desarticulada una asociación cannábica que funcionaba como un «punto negro» de venta de droga» en el Ensanche ferrolano

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El pasado día 11 de junio agentes adscritos a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón, han procedido a la detención de cuatro personas por un delito de tráfico de estupefacientes.

Bajo la tutela del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Ferrol, se procedió a realizar una entrada y registro en un local ubicado en el barrio del Ensanche de Ferrol, donde bajo la apariencia de una asociación cannábica, distribuía sustancias estupefacientes a los clientes que se personaban en el local.

La investigación, denominada «Manantial«, se inició en el año 2025, a raíz de una denuncia recibida a través de la Web de la Policía Nacional, en la que daban cuenta de la existencia de este punto negro de venta y de la inseguridad ciudadana que provocaba en el barrio.

Por parte de los miembros del grupo de Estupefacientes de la B.L.P.J. de la Comisaría Local de Ferrol – Narón, se estableció un dispositivo que confirmó la existencia de este «punto de venta», al que acudían diariamente gran número de personas para adquirir hachís y marihuana.

Durante la investigación, en colaboración con el G.O.R. de la B.L.S.C. de la Comisaría de Policía Nacional y de dotaciones de la Policía Local de Ferrol, se realizaron varias actas de droga a clientes del establecimiento.

En el registro realizado, se intervinieron 3 kilos de hachís, 600 gramos de marihuana y 15 gramos de BHO (Butane Hash Oil), un concentrado de cannabis obtenido mediante la extracción con gas butano, que consigue una gran concentración de THC.11 de junio