Sydney Shaw, talento y puntería exterior para el nuevo proyecto del Baxi Ferrol

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El Baxi Ferrol sigue avanzando en la confección de su plantilla para la temporada 2026-2027 y ha cerrado la incorporación de la escolta estadounidense Sydney Shaw, una jugadora llamada a aportar anotación, versatilidad y amenaza desde el perímetro al conjunto dirigido por Lino López.

Procedente de la Universidad de West Virginia, Shaw aterriza en Ferrol después de consolidarse como una de las jugadoras más destacadas de su conferencia en la NCAA. La exterior nacida en Miami, de 1,75 metros de altura, puede desempeñar diferentes roles en las posiciones exteriores y destaca por su capacidad para generar puntos, abrir espacios con su tiro y contribuir en distintas facetas del juego.

En su última temporada universitaria firmó unos registros de 12,6 puntos, 4,6 rebotes y 2,3 asistencias por encuentro, además de acreditar un sobresaliente 42,4 % de acierto en lanzamientos de tres puntos, una de las estadísticas que más llamó la atención del club ferrolano.

Antes de defender la camiseta de West Virginia, la jugadora compitió durante dos campañas en Auburn Tigers, donde acumuló experiencia al máximo nivel del baloncesto universitario estadounidense. Su trayectoria ha estado marcada por la regularidad, la intensidad competitiva y una notable capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa.

El técnico del Baxi Ferrol, Lino López, destacó que la llegada de Shaw responde plenamente al perfil que buscaba la entidad para reforzar el juego exterior. Según explicó, se trata de una jugadora con capacidad para ocupar varias posiciones, con un gran conocimiento del juego y una destacada eficacia desde la línea de tres puntos, además de una competitividad que le permite influir en ambos lados de la pista.

Con este movimiento, el conjunto ferrolano suma una nueva pieza a un proyecto que aspira a mantener su crecimiento durante una temporada especial para la afición en su traslado a Punta Arnela.