Cerca de 3.000 turistas, la mayor parte alemanes, llegaron a Ferrol a bordo del crucero «Mein Schiff»

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Continúan llegando cruceros al puerto ferrolano, y en esta ocasión, desde las ocho y media de la mañana de este martes, día 16 de junio, el «Mein Schiff 1», volvía nuevamente a Ferrol. Salió a las 19.00 horas rumbo a Le Havre.

Un buque- crucero que entró en servicio en el año 2.018, con bandera de Malta, perteneciente a la TUI Cruises, construido en los astilleros Meyer Turku (Finlandia) tiene un tonelaje bruto de 111500 .BRT, 316 metros de eslor y llegó a Ferrol procedente de Leixoes con cerca de 3.000 pasajeros, la mayoría alemanes, y una dotación de unos 1.000 tripulantes. El barco cuenta con una superficie en cubiertas exteriores de 20.500 metros cuadrados y unas instalaciones de spa y fitness de aproximadamente 2.400 metros cuadrados.

A su llegada a Ferrol muchos de los visitantes salieron a pie y otros se decidieron por los buses lanzadera que habilitó, gratuitamente, el puerto, recogiéndolos en el muelle Fernández Ladreda, a pie de buque para llevarlos hasta la plaza de Galicia, estuvieron realizando viajes durante todo el tiempo de a estancia del crucero, otros cruceristas utilizaron el city tren».

Asimismo se entregaron folletos informativos sobre la ciudad y estuvieron a disposición de los cruceristas tres informadoras turísticas. Tuvieron tiempo a visitar los museos Naval y de Exponav, efectuaron compras en el comercio local y su presencia también se advirtió en los establecimientos de hostelería. Algunos se trasladaron hasta Santiago, y Coruña en autobuses, excursiones organizadas tour operador, quien también se encargó de visitas guiadas.

En la ciudad se notó la presencia de los cruceristas toda vez que la mayor parte de los que llegaron a bordo prefirieron quedarse en Ferrol.

Como broche final, la banda de gaitas «Agarimo» de Catabois, amenizó la salida del barco, muchos de los pasajeros no quisieron perderse esta despedida., pasadas las siete de la tarde, rumbo a La Havre.