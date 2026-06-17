Vacante el 8% de las plazas de Formación Sanitaria Especializada en Galicia

El 8,2% de las plazas de Formación Sanitaria Especializada de las 207 disponibles en Galicia se han quedado finalmente sin cubrir. Si bien en el proceso ordinario de adjudicación se completó el 100%, finalmente 36 han quedado vacantes.

De ellas, seis son de enfermería: cuatro de enfermería de salud mental, una de enfermería del trabajo y otra de enfermería geriátrica. Por unidades docentes, ha quedado una plaza vacante en Salud Mental de Lugo, Pontevedra, Santiago y A Coruña; otra en Enfermería del Trabajo (Quirón Prevención Galicia); y la geriátrica CH Universitario de Lugo.

El grueso de las vacantes, sin embargo, corresponde a los médicos (30 plazas) y, más concretamente, a medicina familiar y comunitaria, donde se han quedado desiertas 26 plazas.

De esas 26, cinco están en Ourense, otras cinco están en Lugo (tres en el Complexo Hospitalario Universitario de Lugo y dos en el Hospital de A Mariña); cinco también en Vigo (en el CHUVI); tres en Ferrol; tres en Pontevedra; dos en Atención Primaria en A Coruña; dos en Vigo (Povisa) y una en Santiago.

El resto de vacantes corresponde a medicina interna, psiquiatría, cirugía oral y maxilofacial y oncología radioterápica.

PROCESO EXTRAORDINARIO DESDE ESTE MARTES

La Dirección General de Ordenación Profesional, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha convocado, desde este martes hasta las 9.00 horas del jueves, 18 de junio, un procedimiento extraordinario de adjudicación para cubrir 441 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), disponibles tras el procedimiento ordinario: 433 por no incorporación de aspirantes adjudicatarios y 8 por renuncias.

Esta medida, prevista en la Orden SND/928/2025, permite que las plazas que no fueron cubiertas en la fase ordinaria se pongan nuevamente a disposición de los aspirantes. La oferta extraordinaria se concentra principalmente en Medicina y Enfermería.

Por titulaciones, se ofertan 312 plazas de Medicina, 121 de Enfermería, 4 de Farmacia, 2 del ámbito de la Física, 1 del ámbito de la Biología y 1 del ámbito de la Química, hasta completar las 441 vacantes disponibles. Por especialidades: Medicina Familiar y Comunitaria es la que presenta una mayor necesidad de cobertura con 240 plazas, más de la mitad del total de la convocatoria.

Le siguen, en el ámbito de la Enfermería, las especialidades de Salud Mental (37 plazas), Geriátrica (34 plazas) y Familiar y Comunitaria (31 plazas). También se incluyen vacantes en áreas como Enfermería del Trabajo (15), Medicina Preventiva y Salud Pública (13) y, con menor volumen, Medicina del Trabajo (6), Medicina Interna (5) y Psiquiatría (5), entre otras.

Podrán participar en este proceso las personas aspirantes que superaron la puntuación mínima y cuentan con número de orden, pero que no obtuvieron plaza en la resolución definitiva de la fase ordinaria. Según las estimaciones del Ministerio de Sanidad, el grupo potencial de candidatos es amplio, con 5.802 aspirantes en Medicina y 6.463 en Enfermería que cumplen los requisitos para optar a estas plazas.

Quedan excluidos expresamente quienes ya hayan tomado posesión, quienes hayan renunciado anteriormente o quienes solicitaron una prórroga de incorporación. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma electrónica a través de la sede del Ministerio de Sanidad, utilizando certificados digitales o el sistema Cl@ve.

El plazo se iniciará a las 9:00 horas del 16 de junio y permanecerá abierto hasta las 9:00 horas del 18 de junio de 2026. Inmediatamente después de finalizar este plazo, el mismo día 18, comenzará el acto de adjudicación telemático, que seguirá el riguroso orden de puntuación de los participantes. Una vez que la adjudicación sea definitiva, los nuevos residentes deberán contactar con su comisión de docencia el siguiente día hábil para programar el examen médico obligatorio.

La toma de posesión en los centros sanitarios se llevará a cabo durante los días 29 y 30 de junio de 2026. A efectos administrativos y formativos, se ha fijado oficialmente el 30 de junio de 2026 como la fecha de inicio del periodo formativo para todos los profesionales que obtengan plaza en este procedimiento extraordinario.