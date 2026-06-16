APFSC organiza la IX edición de la Jornada de Pesca Infantil

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El plazo para inscribirse estará abierto del 18 al 24 de junio, ambos inclusive, a través de la página web de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao abre este jueves 18 de junio, el plazo de inscripción para participar en la Jornada de Pesca Infantil que alcanza ya su novena edición. La actividad se celebra el 4 de julio en el espigón exterior del puerto interior de Ferrol, en Curuxeiras, y contará un año más con la colaboración de la Sociedad de Pesca Riomar Ferrol.

La jornada se desarrollará entre las 9:30 y las 13:00 horas y en ella podrán participar niños de entre 7 y 13 años. La actividad, de carácter gratuito, tiene un límite de plazas de 40 participantes que deberán anotarse previamente. El plazo para inscribirse estará abierto entre el 18 y el 24 de junio, ambos inclusive.

Tanto el programa de la jornada como el formulario de inscripción están disponibles en la página de web de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, www.apfsc.com. Los interesados en participar deberán descargar el formulario y remitirlo, una vez cumplimentado, al correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es.

Las personas participantes deben acudir acompañadas de un adulto y llevar su propio equipo de pesca. Estarán guiados durante la jornada por monitores de Riomar Ferrol que se encargarán de enseñarles las nociones básicas para iniciarse en esta actividad.