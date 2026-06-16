Ex alumnos de la antigua Escuela de Máquinas de la Armada volverán a reunirse este fin de semana en Ferrol

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Un año más un grupo de miembros de la Asociación de Veteranos ex alumnos de la antigua escuela de Máquinas de la Armada volverá a reunirse en Ferrol en unas jornadas de hermandad y cumplir el deseo de seguir manteniendo vivo el espíritu de la vieja Escuela, en la que hoy está ubicado el Museo de la Construcción Naval.

Desde el próximo viernes se desplazarán a la ciudad departamental un grupo de socios y familiares y desarrollaron un amplio programa de visitas.

Así el viernes, día 19, se efectuará una visita a la Escuela de Especialidades ESENGRA, en La Graña y las instalaciones del Cuartel de Ntra. Sra. de Dolores, del Tercio Norte, en Batallones.

Para el sábado, intensa jornada de actividades. A las 10.00h. visitarán, en el Arsenal Militar, la fragata «Almirante JUan de Borbón» (F-102). A las 12:00 horas asistirán a la Jura de Bandera para personal Civil en la Plaza de Armas de Ferrol.

Y tras una comida de hermandad efectuarán una visita a EXPONAV, edificio de la antigua Escuela de Máquinas,

donde realizarán una parada obligatoria en las “escaleras de piedra” y entonarán la “salve marinera” sin que falte la foto de familia. Posteriormente celebrarán la asamblea general finalizando la visita a Ferrol con una cena en el Parador de Turismo.

-18:15 h Asamblea Gral. Ordinaria AVEMAE en sala reuniones Hotel “EL SUIZO”.

-21:30 h Cena despedida en el Parador Nacional de Ferrol