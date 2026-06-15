CIG ocupa sedes de Xunta y Sergas en las siete ciudades para denunciar la gestión de bajas anunciada por la Xunta

En Ferrol, los participantes han portado carteles con lemas como ‘Enfermar no es delito’; y ‘La salud es un derecho’.

Representantes de la CIG ocupan este lunes sedes de la Xunta y del Sergas en las siete grandes ciudades gallegas como acto de repulsa al plan de mejora y control de la incapacidad temporal y el papel que le otorga en la gestión a las mutuas.

Concretamente, los lugares donde se están desarrollando las protestas son: en A Coruña, en el departamento territorial de la Consellería de Sanidade; en Santiago, en la sede de Sanidade; en Pontevedra, en el edificio de la Xunta; en Ourense, en la delegación territorial de la Xunta; en Vigo, en la oficina del Sergas; en Lugo, en el edificio administrativo de la Xunta; y en Ferrol, también en el edificio de la Xunta.

Tal y como recogen en un comunicado, el plan de mejora de la gestión de incapacidad temporal supone «un nuevo paso en la estrategia de Rueda para convertir las bajas médicas en un problema de control social y no en un problema de salud laboral».

«Bajo el pretexto de combatir el llamado ‘absentismo’, el Gobierno gallego refuerza el papel de las mutuas y orienta la actuación de la inspección de cara a la aceleración de las altas médicas«, lamentan. En esta línea, aseguran que «de forma ilegal, pretende imponer con todo tipo de engaños, amenazas e intimidaciones, que los trabajadores firmen autorizaciones y consentimiento para que las mutuas puedan actuar impunemente contra la salud de los trabajadores».

Argumentan que los datos demuestran que «el problema no es que la clase trabajadora quiera trabajar menos, sino que cada vez trabaja en peores condiciones, durante más años y con un sistema sanitario más deteriorado». «El absentismo no es la causa del problema, sino el síntoma de un modelo laboral basado en la sobreexplotación, en el envejecimiento de la población activa y en los recortes de la sanidad pública«, remarcan.

PROTESTA EN FERROL

Durante la protesta de Ferrol, los participantes han portado carteles con lemas como ‘Enfermar no es delito’; y ‘La salud es un derecho’, reclamando un cambio en el modelo de gestión que, según denuncian desde el sindicato, desprotege a los empleados frente a sus dolencias.

«Estamos aquí para denunciar que se está tratando la enfermedad como un fraude», han señalado portavoces del sindicato durante la acción, insistiendo en que el sistema actual prioriza el ahorro económico de las empresas por encima del bienestar físico de la plantilla.

La ocupación se desarrolla, por el momento, sin incidentes y en un ambiente de reivindicación pacífica.