Alerta amarilla este viernes por temperaturas de hasta 36 grados en Ourense y Pontevedra

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MeteoGalicia también emite aviso amarillo por calor en el sur de Lugo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla para este viernes, 12 de junio, por temperaturas que pueden alcanzar hasta 36 grados en las provincias de Ourense y Pontevedra.

En concreto, esta alerta amarilla de la agencia estatal irá de las 13,00 a las 21,00 horas, en la zona del Miño de Pontevedra y Ourense, así como en las Rías Baixas.

Por su parte, MeteoGalicia amplía este aviso amarillo también a la zona del sur de Lugo, en la Ribeira Sacra, con temperaturas máximas de 36 grados.

MeteoGalicia explica que desde el pasado jueves ha ido entrando una masa de aire cálido que, junto con un cielo muy despejado sin nubes, ocasionará que las temperaturas asciendan con fuerza.

Asimismo, la agencia de meteorología gallega advierte de que las jornadas más cálidas serán el viernes y el sábado. Además, prevé tormentas en el interior durante el domingo.