El BNG reclama al Gobierno un Plan Industrial para Navantia Ferrol que «garantice la carga de trabajo»

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclamará al Gobierno del Estado un Plan Industrial para Navantia en la ría de Ferrol que permita «reforzar las capacidades productivas» de los astilleros, «garantizar la carga de trabajo y consolidar el empleo en un sector estratégico para la economía gallega».

En concreto, lo hará por medio de una Proposición No de Ley (PNL) que irá a debate en la Comisión de Industria del Congreso. A través de una nota de prensa, el BNG ha alertado de que la pérdida de contratos en el sector de la eólica marina y la reciente reorganización de Navantia Seanergies «amenazan con dejar sin actividad durante un largo período las instalaciones de Fene».

«La dirección de Navantia está enviando señales muy preocupantes para el futuro industrial de la comarca. No solo renuncia a inversiones imprescindibles para mantener y ampliar las capacidades productivas de la ría, sino que también pretende excluir la representación social de la negociación del Plan Industrial, rompiendo con la lógica dinámica de diálogo con la representación de los trabajadores y trabajadoras», ha subrayado Rego.

En este sentido, el BNG ha exigido al Gobierno del Estado medidas concretas para «asegurar el futuro de Navantia» en la ría de Ferrol. Entre ellas, favorecer la incorporación de la Xunta al Consejo de Administración de la empresa pública, recuperar la actividad de construcción naval civil y «garantizar que las nuevas construcciones de buques de mediano y grande porte continúen siendo adjudicadas a los astilleros de la ría».

La iniciativa nacionalista también apuesta por «integrar plenamente Navantia Ferrol en los segmentos de mayor valor añadido de las energías renovables y de la movilidad marítima sostenible«, incluyendo la fábrica de Turbinas, así como por acometer inversiones estratégicas en nuevas infraestructuras, diques y sistemas de elevación de cargas que permitan aumentar la competitividad de los astilleros.

«El Gobierno debe actuar con responsabilidad y presentar un plan ambicioso que garantice actividad, empleo y capacidades productivas para las próximas décadas. Hablamos de una empresa pública estratégica y de un sector fundamental para miles de familias de la comarca», ha concluido.