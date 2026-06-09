Piquetes bloquean el acceso a Navantia en la cuarta jornada de la huelga del metal en A Coruña

La provincia de A Coruña vive este martes su cuarta jornada de huelga en el sector del metal, marcada por la falta de avances entre la patronal y los sindicatos para la renovación del convenio colectivo. El conflicto mantiene en vilo a uno de los motores industriales de la comunidad, con especial incidencia en los astilleros de Navantia.

Desde primera hora de la mañana, un piquete informativo se ha situado a las puertas de las factorías de Navantia en Ferrol y Fene, impidiendo el acceso tanto a los trabajadores de la industria auxiliar como a los de la empresa principal. Según fuentes sindicales, el paro en estos centros es absoluto y la producción permanece detenida.

La jornada de protesta continuará al mediodía con una manifestación. La marcha saldrá a las 12,00 horas desde el polígono industrial de A Gándara, en las inmediaciones de los campos de fútbol. Desde allí, los manifestantes recorrerán la carretera de Castilla y el barrio de Esteiro, para finalizar frente a las puertas de Navantia Ferrol, donde se prevé una concentración final.

Los sindicatos han denunciado la «intransigencia» de la patronal en la negociación del nuevo convenio, mientras que las empresas mantienen su oferta sobre la mesa, rechazada por los representantes de los trabajadores. La huelga ya secundó su primera jornada en mayo.

La movilización afecta a miles de trabajadores del metal en toda la provincia, con especial repercusión en la comarca de Ferrolterra, y amenaza con prolongarse si no se produce un acercamiento de posturas en los próximos días.