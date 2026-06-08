Inauguración en Valdoviño da exposición de fin de curso das Aulas de Artes Plásticas e Cerámica

A casa da cultura de Valdoviño acollía este pasado venres á tardiña o acto de inauguración da exposición colectiva dos alumnos da Aula Municipal de Artes Plásticas que guía Manuel Carballeira en Loira e máis da Aula Municipal de Cerámica que imparte Martina Beceiro en Vilaboa.
Foi un acto do máis concorrido, no que os artistas e as artistas locais sorprenderon, e moito, coas súas creacións. A mostra poderá visitarse ata o 21 de xuño na sala de exposicións temporais da casa da cultura, de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas