El naronés desaparecido en sábado ha sido localizado en Asturias en perfecto estado de salud

8 junio, 2026 Dejar un comentario 282 Vistas

El vecino de Narón Bruno González Mauriz, de 43 años, asesor del concello naronés y que se había dado por desaparecido desde la mañana del pasado sábado, ha sido localizado en Asturias, a donde se trasladó en su coche, un  Opel Corsa, según han confirmado fuentes cercanas al operativo de búsqueda y se puso en contacto telefónico con su familia, esperando que regrese a su domicilio este mismo lunes. Según fuentes cercanas a la familia Bruno se encuentra en perfecto estado de salud.

La desaparición de Bruno se había dado a conocer  el sábado, había sido visto en la noche del viernes y desde entonces no se tenía conocimiento de donde podía estar. Si se sabe que en la mañana del sábado retiro 300 euros del cajero de A Banca, de la sucursal de la Puerta de Neira en Catabois.

 

 

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