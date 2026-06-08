El naronés desaparecido en sábado ha sido localizado en Asturias en perfecto estado de salud

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El vecino de Narón Bruno González Mauriz, de 43 años, asesor del concello naronés y que se había dado por desaparecido desde la mañana del pasado sábado, ha sido localizado en Asturias, a donde se trasladó en su coche, un Opel Corsa, según han confirmado fuentes cercanas al operativo de búsqueda y se puso en contacto telefónico con su familia, esperando que regrese a su domicilio este mismo lunes. Según fuentes cercanas a la familia Bruno se encuentra en perfecto estado de salud.

La desaparición de Bruno se había dado a conocer el sábado, había sido visto en la noche del viernes y desde entonces no se tenía conocimiento de donde podía estar. Si se sabe que en la mañana del sábado retiro 300 euros del cajero de A Banca, de la sucursal de la Puerta de Neira en Catabois.