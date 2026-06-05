Neda demanda a Educación que acceda ao desdobre solicitado pola comunidade educativa do CEIP Maciñeira

Segundo o comprometido no último Consello escolar, o Concello de Neda dirixiuse á Consellería de Educación para que atenda e valore favorablemente a solicitude de desdobre do actual grupo de segundo de primaria do CEIP Maciñeira de cara ao curso 2026-2027. A administración local subliña no escrito a necesidade desta medida para “garantir unha adecuada atención educativa ao alumnado e unhas condicións óptimas de aprendizaxe”.
No escrito elevado ao departamento de Educación, o Concello manifesta o “total apoio e acordo tanto co documento presentado polo centro educativo como co trasladado polas familias, entendendo que ambos reflicten unha necesidade real e fundada da comunidade educativa”.
A reivindicación da comunidade educativa susténtanse en que o cómputo total dese grupo a efectos de ratio ascenderá a 27 alumnos superando a ratio máxima establecida, apuntándose incluso que a cifra pode incrementarse no caso de que haxa algún neno ou nena que repita.
A petición municipal, asinada polo alcalde, Ángel Alvariño, xunta os documentos presentados polas familias e polo centro educativo, deixando constancia expresa do respaldo ás súas demandas. O Concello confía en que “sexan atendidos coa sensibilidade e dilixencia que a situación require” e permanece á espera da resposta oficial por parte da departamento que corresponda da Consellería de Educación.