El 46% de los participantes del Programa Integrado de Empleo de Ferrol ya ha encontrado trabajo

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El Programa Integrado de Empleo 2025-2026 impulsado por el Concello de Ferrol ha logrado que el 46% de sus participantes se haya incorporado ya al mercado laboral, cuando todavía se encuentra en desarrollo. La iniciativa, cofinanciada por la Xunta de Galicia y el SEPE, está dirigida a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante formación especializada y prácticas profesionales en empresas de la comarca.

El concejal de Empleo, Javier Díaz Mosquera, visitó este viernes a varios alumnos y alumnas que realizan actualmente sus prácticas en establecimientos comerciales y de distribución de Ferrolterra, entre ellos hipermercados, supermercados y firmas del sector textil y deportivo.

El programa se desarrolla entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 y centra su oferta formativa en sectores con demanda de empleo en la comarca, como la alimentación, el comercio, la logística o los servicios. Entre los itinerarios impartidos figuran los cursos de auxiliar de caja y reposición, dependiente de establecimientos comerciales, gestión logística y de almacén, técnicas de limpieza y camarero o camarera de pisos, comercialización y venta de productos de la pesca, comercialización y venta de productos de carnicería, así como actividades básicas en secciones de frescos.

Una vez completada la fase formativa, los participantes acceden a prácticas profesionales no laborales en empresas de Ferrolterra. Según los datos facilitados por el Concello, algunos de los grupos han alcanzado incluso una inserción laboral del 100%.

En total, 21 empresas y 37 centros de trabajo situados en Ferrol, Pontedeume, Neda, Narón y Valdoviño colaboran en esta iniciativa, ofreciendo al alumnado la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos y conocer de primera mano el funcionamiento del mercado laboral.

Díaz Mosquera destacó que la combinación de formación teórica y experiencia práctica permite a los participantes adquirir competencias profesionales y acceder a algunos de los principales nichos de empleo existentes en la comarca. Además, explicó que durante el periodo de prácticas los alumnos pueden rotar por diferentes secciones dentro de una misma empresa, ampliando así su experiencia y conocimientos.

El pasado mes de mayo comenzaron las prácticas un total de 65 personas. Actualmente continúan en el programa 60 participantes, ya que las bajas registradas se deben principalmente a incorporaciones laborales, además de algunos casos relacionados con la conciliación familiar o motivos de salud.

El edil agradeció también la colaboración de las empresas implicadas en el proyecto, a las que calificó como una pieza fundamental para facilitar la inserción laboral de los alumnos y alumnas que participan en esta edición del Programa Integrado de Empleo.