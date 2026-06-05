Ares se prepara para vivir una nueva edición de sus tradicionales Alfombras Florales

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El próximo 6 de junio, el municipio se vuelca en la celebración de esta muestra de compromiso colectivo, pero también de arte efímero, a través de casi un kilómetro de tapices de flores divididos en cinco tramos. Durante el último mes, la vecindad ha trabajado en el picado y la preparación de los materiales para confeccionar las alfombras: un esfuerzo altruista que permite hacer realidad esta Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

El centro urbano de Ares se llena de color el próximo fin de semana para celebrar un año más las Alfombras Florales, Fiesta de Interés Turístico de Galicia que convierte a la villa en un ejemplo de compromiso colectivo y espíritu solidario, al hacer realidad una tradición con más de 40 años de historia.

Será en la noche del 6 de junio cuando la vecindad confeccionará los tapices de los 5 tramos que se extenderán por el núcleo urbano, abarcando una distancia aproximada de 875 metros entre la calle Real, la calle María y la plaza de la Iglesia.

Claveles, hortensias, verde, pampillo o incluso sal teñida, serrín, conchas o arroz compondrán los tapices de los cinco tramos, haciendo que Ares amanezca cubierto de flores y color, aunque todo el trabajo comienza mucho antes, en las tareas de picado y preparación de materiales que coordina la Asociación de las Alfombras Florales, a la que se agradece su implicación por mantener vivo este ejemplo de arte floral y compromiso colectivo.

MERCHANDISING OFICIAL

Además, la propia asociación ha lanzado nuevos productos conmemorativos de las Alfombras Florales de Ares, con la colaboración del Ayuntamiento, la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y ABANCA; artículos que pueden adquirirse contactando con la entidad vecinal para contribuir a cubrir los gastos de materiales necesarios en la elaboración de los tapices.

Delantal verde – 6 euros

Costurero de bolso con espejo – 3 euros

Rotulador multicolor – 2 euros