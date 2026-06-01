La Xunta declara que la planta solar del puerto exterior de Ferrol no tendrá impactos adversos en el medio ambiente

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha concluido que la planta solar fotovoltaica del puerto exterior de Ferrol, promovida por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, no generará efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que se apliquen estrictamente las condiciones ambientales y el programa de vigilancia recogido en la resolución.

En el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este lunes, 1 de junio, se da cuenta de que está disponible para su consulta el informe de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica del puerto exterior de Ferrol, promovida por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

La instalación, que ocupará una superficie total de 12,89 hectáreas dentro del recinto portuario, en el término municipal de Ferrol, dispondrá de 36.000 módulos fotovoltaicos con estructura fija, repartidos en dos fases, que suman una potencia pico de 19,79 MW y 18 MW en inversores. La energía generada se destinará al autoconsumo de las infraestructuras portuarias, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética.

El informe, fechado el 18 de mayo de 2026, se ha tramitado por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. Tras analizar las consultas a los organismos afectados -entre ellos, Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Patrimonio Natural, Salud Pública, Emergencias, el Instituto de Estudos do Territorio y el Concello de Ferrol-, la resolución determina que no es necesario someterlo a una evaluación ordinaria.

El principal reto ambiental se centra en la cercanía al espacio protegido Rede Natura 2000 ZEC Costa Ártabra, que limita con el ámbito de actuación por el norte.

Los estudios del promotor, complementados con una addenda técnica solicitada por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, incluyeron campañas de seguimiento de avifauna (2022-2023) y quirópteros (2024-2025), así como prospecciones de campo. Aunque se identificaron hábitats de interés comunitario (brezales y roquedos silíceos) muy degradados por la construcción previa del puerto, no se prevé ocupación directa de la ZEC y se descartan afecciones significativas a especies protegidas como el escribano palustre lusitánico o la nutria.

Los ciudadanos pueden consultar el texto íntegro de la resolución en la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.