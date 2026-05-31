A campaña ‘Quere o teu mercado’ chega ao mercado da Magdalena de Ferrol

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitou este sábado, xunto ao director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce, o mercado da Magdalena en Ferrol no marco da celebración dunha nova edición da campaña Quere o teu mercado, unha iniciativa coa que se busca promover os mercados e prazas de abastos de Galicia, incentivar o consumo de produtos frescos e poñer en valor as compras de proximidade e a profesionalidade e bo facer das praceiras e praceiros.
Durante a visita, Aneiros destacou que o obxectivo é reforzar o papel dos mercados como “espazos de excelencia, modernidade e sostibilidade” e salientou o traballo que está a realizar a Xunta a través do Plan Estratéxico de Comercio de Galicia, con actuacións como pulo ao selo Mercados Excelentes a través de axudas específicas. Da mesma forma, a delegada animou a todos os cidadáns a achegarse aos mercados e prazas de abastos para facer as súas compras.
A delegada territorial insistiu no compromiso do Goberno galego co comercio de proximidade dentro do que se enmarcan iniciativas como a de hoxe e lembrou a importancia de darlle visibilidade aos mercados, atraer novo público consumidor e promover o produto galego de calidade.