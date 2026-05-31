Moeche prepárase para vivila VIII Feira do Gando

Con motivo da celebración da VIII Feira do Gando, que terá lugar o vindeiro 14 de xuño no recinto feiral de San Ramón, o Concello de Moeche organiza unha nova edición do Concurso de Fotografía Feira do Gando, unha iniciativa que busca poñer en valor o rural, a gandaría e a vida vencellada á terra a través da imaxe.
O certame conta, como é habitual, con tres categorías
Foto dunha gandaría
Foto da vida no rural
Foto infancia no rural
Cada persoa participante poderá presentar unha fotografía por categoría. As imaxes deberán ser inéditas e enviarse entre o 1 e o 7 de xuño ao correo electrónico correo@moeche.gal, indicando no asunto o título da fotografía e o nome da autora ou autor.
As fotografías participantes publicaranse na páxina de Facebook do Concello de Moeche, onde o público poderá votar mediante “Gústames”. Ademais, o día da feira estarán expostas na nave do Mercado, onde tamén se habilitará unha urna para a votación presencial.
O concurso repartirá premios para a mellor fotografía de cada categoría e tamén para a imaxe máis votada polo público. A entrega de premios celebrarase o sábado 20 de xuño ás 12:00 horas no Mercado municipal.
As bases completas do concurso poden consultarse na sede electrónica sedelectronica e na páxina web