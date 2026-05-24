Prado (PP) defiende la política «valiente» de «recorrer las parroquias» que hacen los alcaldes del rural

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha defendido el trabajo diario y la política «valiente» de los alcaldes que gobiernan en ayuntamientos rurales, al «recorrer las parroquias» de su municipio.

Así lo ha trasladado Prado este domingo durante la comida del PP de Moraña, que contó con cerca de 400 asistentes. Un acto que, ha asegurado, «ningún otro partido podría celebrar, porque su balance es de discusiones internas, conflictividad y corrupción«, frente a la «estabilidad y unión» que si ofrece el PPdeG.

Paula Prado ha recordado que el PPdeG gobierna en el 60% de los municipios de menos habitantes de Galicia, como Moraña, porque «la gente sabe que son el partido del rural, el partido que más se parece a los gallegos».

En este contexto, la popular ha agradecido el trabajo de los predecesores del PP en Moraña, señalando que el ayuntamiento «creció con Luisa Piñeiro, se consolidó con José Cela y sigue ofreciéndoles todo a los vecinos y vecinas gracias a Sito, un valiente al tomar el timón».

Así, ha animado a «intensificar el trabajo» de cara a los próximos retos electorales, para conseguir que los gallegos y gallegas depositen su confianza en candidatos como el actual mandatario, Sito Gómez, con «una política pegada al territorio, con responsabilidad, con buena gestión».

«Queremos seguir siendo la Galicia que gobierna frente a la oposición que confronta y pierde elecciones«, ha subrayado Prado, refiriéndose también a la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y del papel de la izquierda, que lo tiene como «referente moral», mientras Sánchez «sigue aferrado a toda costa a La Moncloa».

En este punto, ha sido critica con el BNG, por considerarlos «cómplices del Gobierno más corrupto de la historia de España» y que intenta «engañar» a los gallegos diciendo su portavoz, Ana Pontón, que en sus filas no hay ningún condenado por corrupción. Prado ha insistido en que hay casos de condenas a miembros del BNG como ocurrió en Fene o Melide.