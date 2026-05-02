Programa Especial – Os Maios de Canido

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Adicamos o programa de hoxe a Festa dos Maios de Canido contando con:

– Eva Martínez, veciña do barrio e ex-concelleira de Patrimonio do Concello de Ferrol, – Cesar Pita, veciño e membro da ASC Muíño do Vento

– Roberto Taboada, veciño e presidente da AV de Canido.

– Antón Cortizas, escritor e veciño do barrio alto

– Irene e Dhali de Fiada, que realizaron varios obradoiros durante as festas dos Maios

– Sofía Hernandez, veciña de canido e gañadora do Talentiño 2025 que nos puxo a nota músical a esta tarde de Sábado