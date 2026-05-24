Pontón define a Otero Pedrayo como un «símbolo moral del nacionalismo» y destaca su «defensa inquebrantable de Galicia»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, definió a Ramón Otero Pedrayo como un «símbolo moral del nacionalismo» y destacó su «línea recta en la defensa inquebrantable de Galicia», incluso en los momentos «más duros de represión franquista».

Tal y como ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, la formación de Amoeiro (Ourense) celebró este sábado un acto de homenaje a Otero Pedrayo, en el que reivindicaron su figura y la vigencia de su pensamiento político, cultural y nacionalista.

En este contexto, la líder nacionalista puso en valor el papel de Otero como referente ético y político capaz de «mantener en alto la bandera de Galicia» en un tiempo de persecución política y cultural.

Asimismo, puso especial énfasis en la «plena actualidad del pensamiento de Otero«, recordando su denuncia contra «el feudalismo eléctrico de Fenosa«, en un acto celebrado en 1966 en Ourense que se convirtió «en una protesta contra el embalse de Castrelo de Miño y que fue el primer mitin político de la posguerra en Galicia». En este sentido, Pontón advirtió de que «nuestra tierra no puede seguir al servicio de las grandes transnacionales, de las celulosas o de la megaminería con la complicidad del Partido Popular«, en referencia a proyectos como Altri.

Además, remarcó que mantener en alto la bandera de Galicia «cobra más sentido que nunca en un contexto de recortes y privatizaciones» del Partido Popular que, insistió, están «atacando la sanidad, la atención a las personas mayores y el derecho a la educación».

«Esa bandera significa defender la sanidad pública, la educación, la atención a las personas mayores y una Galicia de mujeres libres, iguales y vivas«, enfatizó.

Por su parte, el proclamado candidato del BNG a la alcaldía de Amoeiro, Agustín Gómez Bóveda, reivindicó la figura de Otero Pedrayo como «el paisaje gallego hecho palabra y sentimiento» y como uno de los grandes referentes del nacionalismo gallego. También, destacó la importancia de Trasalba y Amoeiro como «geografía sagrada» de Otero Pedrayo y como un espacio fundamental para la construcción del pensamiento galleguista contemporáneo.