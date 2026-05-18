O Certame Intercentros de Narón clausura coa vista posta no futuro do galego

O Pazo da Cultura de Narón acolleu a entrega de premios do XXXV Certame Intercentros «Concello de Narón», un evento anual que conmemora o Día das Letras Galegas, dedicado neste 2026 á escritora e xornalista Begoña Caamaño.
O acto, organizado polo IES As Telleiras como centro anfitrión desta edición, congregou os equipos directivos dos centros educativos públicos de Narón e a centos de alumnas e alumnos participantes. A gala, na que estiveron presentes a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, e a edil de Ensino, Olga Ameneiro, comezou coa actuación do Coro do IES Terra de Trasancos e percorreu as distintas modalidades do certame: murais —expostos no Pazo—, expresión oral —con teatro, recitado de poesía e canción en galego—, audiovisuais e expresión escrita —narrativa, poesía e cómic—.
Todos os centros de ensino do municipio estiveron representados: CRA de Narón, CEIP A Solaina, CEIP Plurilingüe Ponte de Xuvia, CEIP A Gándara, CEIP Plurilingüe Virxe do Mar, CEIP Piñeiros, CPI do Feal, IES Terra de Trasancos e IES As Telleiras.
Na modalidade de teatro e poesía, o primeiro premio recaeu no grupo de 3º de Primaria do CEIP Plurilingüe Ponte de Xuvia, polo recitado “Dez gatiños viaxeiros”, e no grupo de 3º da ESO do IES Terra de Trasancos, pola peza teatral “Esperta ao himno”. O accésit correspondeu ao alumnado de 4º da ESO do IES As Telleiras, que interpretou “Lingua proletaria do meu pobo”.
Os premios desta categoría foron entregados por Celia González Pico, directora da Escola de Teatro de Narón. Na modalidade de canción en galego, os galardóns principais foron para o grupo de 4º de Primaria do CEIP A Gándara (“Se chove, deixa chover”), o grupo de 5º de Primaria do CEIP Plurilingüe Ponte de Xuvia (“Natureza galega”), dúas alumnas do IES Terra de Trasancos que participaron conxuntamente en nome do grupo de 2º da ESO e do grupo de 1º de Bacharelato coa canción “Mergullei”, e o grupo de 4º da ESO do IES As Telleiras con “Hoxe, mañá e sempre”.
Os premios desta categoría foron entregados por Zahyra Regueira Lorenzo, monitora do grupo de música e baile tradicional Alxibeira do Padroado de Cultura de Narón.
Na modalidade de audiovisuais entregou os premios Manuel Gómez Santos, fundador de Dygra Films e responsable da primeira longametraxe de animación 3D producida integramente en Europa. Os galardóns foron para o alumnado de 6º de Primaria do CPI do Feal pola curta “Desaparecida” e para o alumnado de 1º de Bacharelato do IES As Telleiras por “Estado en línea”.
En narrativa, os dous primeiros premios das categorías de ESO foron para alumnas do CPI do Feal: Antía Paniagua Martínez, de 2º da ESO B, por “Entre a vida e a eternidade”, e Carla Hermida Valledor, de 4º da ESO C, por “O sorriso”. En poesía, os primeiros premios corresponderon a Aroa Seijo Pinto e Duna Martínez Rodríguez, do IES As Telleiras, e a Lucía Pereira Pena, do IES Terra de Trasancos.
En cómic, o galardón principal foi para Iria Ledo Piñeiro, do IES Terra de Trasancos, pola obra “Na sinxeleza reside a beleza”. Os premios de expresión escrita foron entregados pola escritora local Sara González Veiga e pola artista Cristina González Bustos. O xurado do IES As Telleiras outorgou o premio ao cartel anunciador do certame a Glory Ayomide Osagiede Osagiede, alumna de 4º da ESO B do mesmo centro.
O galardón foi entregado polo director do instituto, Gustavo Villaverde Piñeiro. Ademais das obras galardoadas, gañadoras dun vale de cen euros, o intercentros entregou tamén premios á participación, merecedores dun vale de cincuenta euros. En total, repartíronse 8.000 euros en gratificacións. A alcaldesa Marián Ferreiro clausurou o acto cun discurso de recoñecemento ao traballo dos centros e de aposta pola lingua.
Ferreiro subliñou o valor acumulado das trinta e cinco edicións do certame e conectouno co espírito da homenaxeada deste ano: «As Letras Galegas están dedicadas a Begoña Caamaño, escritora que fixo da lingua galega o instrumento para contar mundos propios, con valentía e con talento. O que hoxe vimos aquí é exactamente iso: mundos propios contados en galego. O voso galego, o galego de Narón».
A rexedora local concluíu cun recoñecemento expreso ao profesorado e ao alumnado: «Mentres sigamos tendo certames como este, mozos e mozas coma vós, e docentes como os que hoxe estades aquí, podemos dicir con orgullo que o galego en Narón está en boas mans».
Ao remate da gala, a coordinadora do Equipo de Dinamización Lingüística do IES As Telleiras, María Yáñez Gradaílle, pasou o testemuño á coordinadora do IES Terra de Trasancos, Icía Álvarez Rodríguez, centro que asumirá a organización do XXXVI Certame Intercentros o próximo curso.