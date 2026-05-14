O Parrulo Ferrol se suma a una iniciativa de ImaginarFerrol contra el vandalismo urbano

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Los jugadores del O Parrulo Ferrol Diogo, Morgato y Caio César participaron este jueves en una iniciativa impulsada por ImaginarFerrol para concienciar sobre la importancia de cuidar el entorno urbano y evitar los actos vandálicos en los edificios de la ciudad.

La actividad consistió en el pintado de una parte de la fachada de un inmueble situado en el centro de Ferrol, con el objetivo de contribuir al embellecimiento del espacio urbano y lanzar un mensaje de sensibilización dirigido especialmente a la juventud.

Desde el club ferrolano destacaron que mantener una ciudad “más limpia y bonita” es una responsabilidad compartida entre toda la ciudadanía. Por ello, los jugadores quisieron implicarse de forma activa en esta acción colaborativa, que también busca poner el foco en los costes económicos y sociales que generan las pintadas y otros actos vandálicos, debido a los trabajos de limpieza y repintado que posteriormente deben realizarse.

Con esta participación, O Parrulo Ferrol reafirma su compromiso con la ciudad y con iniciativas de carácter social y cívico más allá del ámbito deportivo.