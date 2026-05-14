Casi 600 aspirantes a auxiliares de Policía Local realizan los primeros ejercicios del proceso selectivo

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Casi 600 personas aspirantes a cubrir 74 plazas auxiliares de Policía Local en 25 ayuntamientos gallegos han realizado este jueves, en el recinto ferial de Silleda, las primeras pruebas del proceso selectivo.

El primero de los cinco ejercicios previstos en el conjunto de la oposición consiste en un test de conocimiento de 50 preguntas sobre el temario publicado.

A continuación, se desarrolla la prueba de conocimientos del idioma gallego para las personas que no están exentas. Una vez superada la primera fase, los aspirantes continuarán con el proceso el 24 de mayo en la Academia Galega de Seguridade Pública, donde se realizarán las pruebas de aptitud física.

Los 25 ayuntamientos que convocan las 74 plazas son: A Estrada, A Guarda, A Illa de Arousa, Baiona, Marín, Moaña, Poio, Soutomaior y Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra; Arteixo, Bergondo, Boiro, Cabanas, Cedeira, Melide, Miño, Mugardos, Negreira, Noia, Oleiros, Ponteceso y Rianxo, en la provincia de A Coruña; Barbadás y O Barco de Valdeorras, en la de Ourense; y Mondoñedo, en Lugo.