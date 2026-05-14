La Xunta cita este jueves a sindicatos y patronal para abordar medidas del plan contra absentismo anunciado por Rueda

La Xunta prevé que la mesa del diálogo social, de la que forman parte la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y los sindicatos CC.OO. y UGT, se reúna este jueves en Vigo para abordar medidas del plan contra el absentismo anunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA).

Además de los representantes sindicales, en la mesa del diálogo social hay representantes de la Consellería de Emprego, siendo el presidente el conselleiro, José González, quien estará en el encuentro.

El propio presidente, Alfonso Rueda, ratificó que este asunto se abordaría esta semana en una entrevista con Onda Cero, en la que se ha reafirmado en el impacto del absentismo en la economía. «La gente enferma merece todo el cuidado y respeto», ha remarcado el jefe del Ejecutivo autonómico, pero también ha insistido en que es preciso adoptar medidas para poner coto a bajas que puedan ser «fraudulentas«.

El presidente gallego ha confesado que le hace «gracia» oír a los detractores del plan contra el absentismo afirmar que la Xunta quiere «salvaguardar a las grandes empresas». «Que también tienen el problema y derecho a que se solucione. Pero pienso mucho más en los autónomos. Y en los propios trabajadores«, ha apostillado.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apelado a ponerse «serios» con este asunto y analizar la coyuntura para ver dónde se puede «mejorar» –también «internamente«, ha asegurado, consciente de que «a veces se tarda demasiado tiempo en un diagnóstico»–.

MEDIDAS

En el debate de la autonomía, Rueda había anticipado un programa «integral» que incluyese la creación de unidades especializadas de atención y control de las bajas vinculadas con enfermedades musculoesqueléticas o de «psiquiatría menor», las más frecuentes, con el objetivo de servir de «apoyo» a los médicos de familia que las gestionan.

También anticipó el «refuerzo del papel de las mutuas» en la revisión de las incapacidades temporales, cuestión en la que se ha reafirmado en una entrevista en la que ha rememorado que también se «extenderá» el trabajo de seguimiento de las unidades itinerantes ya activadas y que analizaron la situación en Ferrol, A Coruña-Cee, Santiago-Barbanza y Lugo-A Mariña e Monforte.

«Continuarán gradualmente y seguirán por los sitios (las áreas pendientes) donde haya más problema«, ha zanjado.