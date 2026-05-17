O deporte protagoniza en San Sadurniño a recta final da primavera e o comezo do verán

San Sadurniño vai ser capital deportiva da comarca nas próximas semanas. O domingo 31 de maio celebra a clásica Ruta ciclista en familia, unha semana despois tocaralle á XI Carreira Popular e o día 14 de xuño Biela e Chaveta e máis o Concello volven colaborar no triplo evento “Entre corredoiras, toxos e xestas”, que xuntará nunha mesma xornada a 5ª BTT Concello de San Sadurniño, o 3º Trail de Montaña e tamén unha andaina. O club e a área municipal de Deportes preparan a maiores máis propostas para xullo, agosto e outubro.
A 5ª BTT Concello de San Sadurniño arranca o domingo 14 de xuño ás 08:30 horas ofrecendo 250 prazas para maiores de 15 anos, que poderán elixir sobre a marcha,dependendo das súas forzas, entre tres rutas circulares con saída e chegada na Cortiña, unha de 66 quilómetros e 2.165 m de desnivel, outra de 60 km e 1.847 m de desnivel e unha curta de 28 km con 800 metros de desnivel, por pistas e camiños forestais de San Sadurniño, Moeche e As Somozas. O prezo da inscrición son 15€, a través da web www.fgalegaciclismo.es.
O 3º Trail de Montaña tamén dispón de 250 prazas para deportistas a partir dos 15 anos, que empezarán a correr ás 09:00 horas con tres posibles percorridos superpostos desde a Cortiña: un de 27 km e 761 m de desnivel, outro de 24 km e 638 m de desnivel e un máis curto e asequible de 12 km e 309 metros de desnivel. Neste caso o prezo son 14 euros e hai que apuntarse a través da web www.emesports.es.
A terceira proposta desta intensa xornada dominical de mediados de xuño será a andaina de baixa dificultade e para un máximo de 50 persoas (de 10 anos en diante) seguindo a paso tranquilo a ruta máis curta do trail. Hai que apuntarse tamén en www.emesports.es e o prezo son 5€.
O último día para anotarse nas tres disciplinas será o 8 de xuño e, ademais, tanto participantes como acompañantes poderán quedar xantar por 18€/persoa (a reserva debe facerse no proceso de inscrición en liña. Menores de 12 anos, gratis). Os dorsais entregaranse a partir das 8:15h no patio do CPI de San Sadurniño e cómpre ter presente que o propio día non se admitirán inscricións.
Pódese obter máis información na web recén estreada polo club ciclista, www.bielaechaveta.
Inscricións na Ruta Ciclista en Familia e na XI Carreira Popular
Antes de todos estes eventos haberá dous máis próximos no calendario. O domingo 31 de maio, e tamén con organización de Biela e Chaveta, celébrase a Ruta Ciclista en Familia cun percorrido moi doado de 15 quilómetros de distancia total.
A actividade está aberta a maiores de 6 anos e ofrécense 140 prazas que se cubrirán por orde de solicitude. A inscrición é totalmente gratuíta e inclúe a cobertura dun seguro de accidentes, ademais dun agasallo especial para todas as nenas e nenos que participen no traxecto.
O prazo para apuntarse finaliza o 26 de maio ás 14:00 horas a través desta ligazón e cómpre ter en conta que non se admitirán novas altas o mesmo día da ruta. Será obrigatorio o uso do casco e que a rapazada de entre 6 e 12 anos vaia na compaña dunha persoa adulta.
O Concello tamén activou hai unhas semanas na web www.emesports.es o formulario de inscrición na XI Carreira Popular, que percorrerá os arredores do centro urbano na mañá do domingo 7 de xuño. O circuíto absoluto, de cinco quilómetros, volverá repetir o trazado das últimas edicións con saída e chegada na Cortiña despois de pasar pola Bidueda, Cornide, a estrada de Ortigueira e os xardíns municipais, mentres que os percorridos para as categorías máis novas estarán concentrados, con distintas distancias, nos sendeiros do arboreto de especies autóctonas. O prazo para apuntarse remata o día 1 de xuño ás 14:00 horas.