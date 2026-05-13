Confinadas unas 1700 personas en Burdeos tras la muerte de un pasajero en un crucero. Esperado el sábado en Ferrol

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Más de 1.700 personas se encuentran en cuarentena a bordo del crucero «Ambition» en Burdeos, en Francia, después de que un pasajero falleciera por una gastroenteritis originada por un posible brote de norovirus, según han informado las autoridades francesas. El transatlántico llegó a Burdeos el martes por la noche procedente de Brest y era esperado a las ocho de la mañana de este sábado en el puerto de Ferrol por lo que hasta el momento no se sabe si la llegada podría retrasarse o cancelarse.

La persona fallecida tenía 90 años y otros 50 pasajeros de entre los 1.233 que viajan en el crucero, la mayoría británicos e irlandeses, han mostrado síntomas y se están realizando pruebas para detectar la posible presencia de norovirus, un tipo de gastroenteritis que provoca vómitos y diarrea, y es altamente contagioso.

El crucero pertenece a la compañía Ambassador Cruise Line y zarpó de las Islas Shetland el 6 de mayo. Hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos, desde donde tenía previsto partir hacia España.

Los primeros análisis a bordo descartaron la presencia de norovirus, pero se están realizando análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos, según han indicado las autoridades sanitarias.

Estas no excluyen la hipótesis de un problema alimentario y descartan cualquier vínculo con el hantavirus, que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde.

El pico de los síntomas, vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest, según la misma fuente. La víctima nonagenaria falleció antes de la llegada a este puerto.

El «Ambitión«

El «Ambition» tenía fijada su llegada a Ferrol a las ocho de la mañana de este sábado, procedente de Burdeos. Su salida estaba prevista el mismo día a las 20.00 rumbo a Gijón.

Con una eslora de 216 metros y una manga de unos 29 metros, de 48.200 toneladas y 10 cubiertas, puede acoger hasta 1.200 pasajeros. El buque ofrece una destacada sensación de confort y amplitud en sus 714 camarotes, de los que 125 disponen de balcón y 113 son suites.

Uno de los aspectos más destacados del crucero es la propuesta culinaria, además del desayuno con vistas abiertas al mar. Hay restaurantes como el Buckingham Restaurant y el Holyrood, además de opciones gastronómicas especiales como Saffron y Olympic Taverna, que proponen experiencias culinarias diferenciadas.

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