Herido el conductor de un camión que quedó volcado en una carretera de Narón

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Un hombre de 34 años ha resultado herido en la mañana de este miércoles en Narón tras quedar atrapado dentro de un camión que volcó en una carretera que conduce a los molinos eólicos desde Santa Mariña do Monte, en el lugar de A Goela, en Sedes.

Según informa el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las 11.30 horas y fue un particular el que alertó de que un camión de grava había tenido un siniestro, estando su conductor atrapado por el cinturón de seguridad.

Por ello, los Bomberos de Narón se desplazaron al punto y cortaron el cristal delantero del vehículo para poder retirar al herido, labor realizada conjuntamente con el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 , que fue evacuado en una ambulancia a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

El camión sufrió, a consecuencia del vuelco, un derrame de combustible del depósito, que se controló con balsas de contención. Fue necesario cortar la carretera hasta la retirada del vehículo.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Narón.