La prueba escrita del fracaso–(Enrique Barrera Beitia)

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Enrique Barrera Beitia

Que el concello de Ferrol necesite un Plan de Control Financiero, como ha planteado la mayoría del PP, es la prueba escrita de su fracaso, porque no es una herramienta contable para mejorar la gestión, sino una herramienta de control que, por imperativo legal, se aplica a las corporaciones que gestionan mal sus presupuestos. No se castiga a los concellos que tienen pocos recursos económicos, sino a los que obtienen resultados muy por debajo de lo admisible.

En el caso de Ferrol, se ejecutó el 54% del presupuesto y el 16,8% de las inversiones en 2025. En estos casos se incumple la regla de gasto y es necesario aplicarles un plan de control, lo que ocurre en aproximadamente 900 de los más de 8.000 ayuntamientos españoles.

A esta situación se llega por la acumulación de malas ejecuciones presupuestarias. Si consultamos a la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), comprobaremos que la liquidación de 2024 todavía cumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque ya tenía un aviso. Hay que explicar que, a efectos de imponer este castigo, la Autoridad Fiscal no incluye el gasto de personal ni de servicios básicos, como la recogida de basura, que suman más del 70 % de nuestro presupuesto. Por tanto, supongo que el problema ha sido que en Ferrol se han incrementado estas partidas usando intensivamente los remanentes de anteriores ejercicios.

La mayoría del PP aprobó los presupuestos más elevados de nuestra historia, y están todo el tiempo en los medios informativos diciendo todo lo que van a hacer, pero en realidad hacen mucho menos de lo que dicen. La razón es que no se han preocupado de aumentar sus capacidades de ejecución, aunque sí han acumulado recursos. Es significativo que gobiernos anteriores, aun en minoría, tuvieran más ejecución con menos recursos.

Es probable que una explicación a estas deficiencias sea que el alcalde es senador en Madrid y no dedica todo su tiempo a Ferrol, o que no haya querido iniciar negociaciones con ministros socialistas por entender que el Gobierno de Pedro Sánchez caería pronto y era mejor esperar a que gobernaran los suyos.

También puede ser que haya otras razones que se me escapan, pero el propio grupo municipal del PP ha votado su propia declaración de fracaso en un asunto tan delicado. Esto no quiere decir que no hayan hecho nada positivo, porque no ha habido ninguna corporación que tenga vacío este apartado, sino que se hace mucho menos de lo que cabía esperar de una mayoría absoluta.