Personal del comercio de alimentación de A Coruña protesta por la «paralización» de la negociación del convenio

2 mayo, 2026 Dejar un comentario 165 Vistas

Personal del sector del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña se ha movilizado frente a establecimientos de Gadis y Froiz de las tres ciudades (A Coruña, Santiago y Ferrol) para protestar por la «paralización» de la negociación del convenio colectivo.

Personal del sector del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña se moviliza en protesta a 2 de mayo de 2026.- CIG-SERVIZOS

«Llevamos cinco reuniones sin que haya ningún tipo de avance«, protesta el delegado comarcal de CIG-Servizos, Roberto Pérez, que, en declaraciones, denuncia que los salarios de las trabajadoras están «congelados». «No llegan a fin de mes», expone.

Las siete concentraciones que se han celebrado a lo largo de la mañana de este sábado, repartidas entre diferentes supermercados de estas ciudades, han reunido a más de 300 personas, según la organización. Suponen el «inicio» de la fase de movilización dentro de la negociación, que sigue este lunes: «O avanzan o seguramente acabe todo en una huelga».

Entre las reivindicaciones, la representación de los trabajadores reclama una subida «sustancial» de los salarios porque consideran que tanto Gadis como Froiz –principales empresas por número de trabajadoras bajo este convenio– pagan «un salario supletorio a lo que es a la economía familiar» y que, por tanto, el sueldo es «ridículo«.

Además, reclaman una reducción de jornada, una mejora de los calendarios y de las licencias y medidas para combatir la polivalencia funcional. «Es un sector precarizado, feminizado y las empresas se aprovechan de eso», lamenta Pérez.

 
 
 

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