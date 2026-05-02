Andaina contra o acoso escolar: Narón súmase ao Día Internacional para a erradicación do bullying

O Concello de Narón presentou unha andaina con motivo do Día Internacional contra o Acoso Escolar, unha iniciativa que se desenvolverá o próximo 6 de maio entre as 11:00 e as 14:40 horas, e que forma parte do Obradoiro de convivencia escolar e prevención do acoso dirixido a alumnado e profesorado do municipio.
A saída está prevista desde o CEIP Piñeiros, que funcionará como punto inicial do percorrido polo Camiño Inglés ao seu paso por Narón. Nesta edición participarán catro centros educativos do municipio: o CEIP A Gándara, o CEIP Virxe do Mar, o CPR Ayala, e o IES As Telleiras.
En conxunto, a iniciativa mobilizará a máis de 290 participantes entre alumnado e persoal docente. A actividade contará cun itinerario detallado e cunha escaleta de actos organizada polo Concello, así como cun dispositivo loxístico no que se inclúe a preparación previa dos puntos de saída e sinalización. Ademais, repartirase material conmemorativo ao inicio da andaina.
Na presentación, a concelleira de Ensino, Olga Ameneiro, destacou a importancia de fomentar espazos educativos seguros e de traballar de maneira conxunta coa comunidade escolar.
“O acoso escolar non pode normalizarse nin minimizarse. É unha realidade que afecta ao benestar do alumnado e require unha resposta clara e coordinada. Con esta andaina queremos visibilizar o compromiso do Concello e de toda a comunidade educativa cunha convivencia baseada no respecto e na igualdade”, sinalou Ameneiro.
O Día Internacional contra o Acoso Escolar, que se conmemora cada 2 de maio, lembra a necesidade de garantir contornas libres de violencia nos centros educativos. O acoso escolar constitúe unha grave vulneración dos dereitos da infancia e pode ter consecuencias duradeiras tanto no plano académico como emocional.
Neste contexto, o Concello de Narón insiste na importancia da prevención e da educación en valores como piares fundamentais para erradicar estas situacións e reforzar a convivencia nos centros educativos do municipio.