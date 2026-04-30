Pedroso, Narón, completa a renovación do alumeamento público con tecnoloxía 100% LED

O Concello de Narón vén de completar a substitución integral da iluminación pública en Pedroso, tras a última actuación realizada no lugar de Bazón. Con esta intervención final, toda a rede de alumeamento da parroquia queda xa adaptada a tecnoloxía LED.
En total substituíronse 78 lámpadas de sodio de 75 W por novos dispositivos LED de 30 W, o que supón unha redución do 40% na potencia instalada.
A medida tradúcese nun aforro enerxético e económico relevante, ao tempo que mellora a eficiencia do servizo municipal.
Máis alá da redución do consumo, as novas luminarias incorporan melloras técnicas que permiten unha iluminación máis uniforme, unha mellor reprodución das cores e unha diminución das tarefas de mantemento.
Ademais, contribúen a reducir a contaminación lumínica, favorecendo unha iluminación máis sostible dos espazos urbanos e rurais.
Esta actuación forma parte dos compromisos adquiridos polo Concello no marco do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable (PACES), ao que Narón está adherido.