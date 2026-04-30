El Concello de Ferrol invertirá más de 82.000 euros en la mejora del local vecinal de Pazos

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El Concello de Ferrol avanza en la mejora de infraestructuras en la parroquia de Pazos con una inversión superior a 82.000 euros destinada a la renovación del local de la asociación vecinal. Así lo trasladaron el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, y el concejal de Servizos, José Tomé, durante una reunión mantenida este jueves con la directiva de la AVV de Pazos, presidida por Juan Carballo, en el marco del plan de barrios.

Según explicó Javier Díaz, la actuación se financiará con cargo al POS complementario de 2025 y permitirá acondicionar el espacio para adaptarlo a las necesidades actuales de la vecindad. Entre los trabajos previstos figuran la limpieza e impermeabilización de la cubierta, la reparación y sustitución de falsos techos dañados, así como intervenciones en paramentos interiores y fachadas para eliminar humedades.

Además, se completarán los suelos de las estancias situadas en la planta inferior del edificio y se renovará la iluminación mediante la instalación de luminarias con tecnología LED.

El teniente de alcalde subrayó que “cumprimos o compromiso de mellorar e acondicionar os locais veciñais para que poidan seguir desenvolvendo as súas actividades en condicións axeitadas”, destacando que esta intervención supone “un paso máis na mellora do benestar dos veciños e veciñas da parroquia”.

En esta línea, también puso en valor la función de estos espacios como “auténticos puntos de encontro e convivencia”, fundamentales para dinamizar la vida social y reforzar el tejido comunitario.

Por su parte, el concejal de Servizos informó a la entidad vecinal de que está en fase de licitación el aglomerado de los caminos da Regueira y Seara-Coimil, en la parroquia de Pazos. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 125.275,73 euros y se incluyen dentro del POS+2025.

Actuaciones del plan de barrios

En el marco del plan de barrios, las brigadas municipales han llevado a cabo labores de desbroce y limpieza en distintos puntos de la parroquia, como la estrada de Pazos, las inmediaciones del CEIP de Pazos, O Piñeiro, O Carballal, Soutiño, A Seara, A Raposa, A Sapa y el entorno del local social.

Asimismo, se procedió al lavado y baldeo de más de 50 contenedores, así como a la limpieza de sumideros. El servicio de mantenimiento de áreas infantiles se encargó de la puesta a punto del parque infantil, mientras que el servicio eléctrico realizó 23 actuaciones de carácter preventivo y correctivo.

Los trabajos del plan de barrios continuarán el próximo lunes en la parroquia de Brión.