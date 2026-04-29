A Coruña, sin conexión ferroviaria entre el 26 de junio y el 10 de julio por las obras en la estacion de tren

Las obras en la estación de tren de A Coruña, que en junio entran en una nueva fase, obligarán a suspender la circulación ferroviaria desde la ciudad herculina entre el 26 de junio y el 10 de julio. Así lo ha confirmado Renfe, que ha explicado que adaptará el servicio ante estas circunstancias.

La reprogramación arranca ya el 5 de junio. Desde esa fecha y hasta el 25 de junio -primera fase de las obras-, los trenes regionales A Coruña-Vigo Guixar y los trenes de Media Distancia A Coruña-Lugo y A Coruña-Ferrol realizarán transbordos por carretera. Concretamente, los regionales A Coruña-Vigo, desde la ciudad herculina hasta Santiago de Compostela, y los otros dos, también desde A Coruña hasta Betanzos-Infesta. Los trasbordos serán en ambos sentidos.

Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio también realizará por carretera el tramo Santiago de Compostela-A Coruña.

La interrupción total del tráfico llegará con la segunda fase de las obras, que arranca el 26 de junio. Hasta el 10 de julio, Renfe facilitará la movilidad de los viajeros entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad.

También entre A Coruña y Betanzos Infesta para trenes de Media Distancia de la línea A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol.

Igual que en la fase anterior, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del 11 de julio también pueden verse modificados.