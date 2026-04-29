Sanidade y educadores sociales llevan el proyecto ‘Aloumiños’ a 20 ayuntamientos para combatir la soledad no deseada

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la presidenta del Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, Sonia González Rodríguez, han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto ‘Aloumiños‘ en 20 ayuntamientos gallegos con el objetivo de combatir la soledad no deseada y reforzar el bienestar emocional.

El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 120.000 euros, es mejorar la salud mental de la ciudadanía por medio de caminatas saludables y actividades de dinamización social en grupo. Así, desde los centros de salud de Galicia se buscará detectar las personas que se encuentren en situación de soledad no deseada para informarles del programa y formar grupos dirigidos por personal especializado.

De este modo, se abordará el bienestar emocional y se realizarán actividades que fomenten las relaciones vecinales con el fin de fomentar el acompañamiento.

EQUIPO ESPECÍFICO PARA UNA VEINTENA DE AYUNTAMIENTOS

Para esto, el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais contratará un equipo de cinco educadores sociales más un coordinador, que se encargarán de desarrollar esta iniciativa en 20 ayuntamientos de A Coruña y Lugo.

En concreto, en 2026 el proyecto Aloumiños se llevará a cabo en los ayuntamientos de Cerceda, Ordes, Tordoia, Trazo, As Somozas, Moeche, Neda, San Sadurniño, Abegondo, Mesía, Frades, Carral, A Pastoriza, Pol, Abadín, Riotorto, Alfoz, Muras, Mondoñedo y O Valadouro.

En 2025, este programa contó con un total de 274 personas participantes, siendo el 82,12% mujeres y con el rango de edad mayoritario situado entre los 70 y los 79 años (47,08% del total).

EL RETO DE SUMAR A MÁS HOMBRES

Desde el Colexio, Rodrigo Gil ha subrayado que podrían participar «entre 300 y 400 personas«, aunque el público potencial es más elevado. Y aunque la edad no es un factor «excluyente«, ha subrayado que, sobre todo participan, «mayores de 65 años». Más allá, ha admitido que hay un reto pendiente: el de lograr que los hombres «pierdan la vergüenza» y participen más porque también sufren este problema.

El proyecto ‘Aloumiños’ está alineado con los objetivos de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y con las acciones promovidas desde la Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental de la Consellería en el objetivo de promover cambios en la percepción y las actitudes sociales que favorezcan la integración y la participación social de las personas con problemas de salud mental.