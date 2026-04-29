Vuelapluma, un espectáculo de títeres sobre respeto y naturaleza para escolares de Afundación en Ferrol

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Esta propuesta escénica de Periferia Teatro se representará los días 29 y 30 de abril en el Auditorio de la Sede Afundación de Ferrol. La Obra Social de ABANCA promueve una programación en la que lo lúdico se conjuga con el fomento de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente a través de un contenido de fortalecimiento de valores y conocimiento.

Afundación, la Obra Social de ABANCA, presenta los días 29 y 30 de abril, a las 10.00 y a las 12.00 horas, en el Auditorio de la Sede Afundación de Ferrol, una nueva propuesta escénica dentro de su programación de actividades para escolares: Vuelapluma, de Periferia Teatro, dirigida a público de Educación Infantil. En total asistirán cerca de 600 estudiantes procedentes de 14 centros educativos de Ferrol y localidades de alrededor.

Tras el éxito de anteriores producciones de Periferia Teatro, reconocidas en festivales nacionales e internacionales, llega el espectáculo Vuelapluma, en el que la compañía muestra la tierna historia de un pájaro que, después de vivir toda su vida en una jaula, descubre la libertad de volar en una propuesta escénica que combina títeres, música y mucha poesía visual.

Los protagonistas ofrecerán al público infantil un relato emocionante y cuidado en un encuentro para fomentar el respeto, la libertad, el crecimiento personal y la conexión con el mundo natural. Las artes escénicas tienen una especial relevancia dentro de la programación para escolares que diseña cada curso el equipo del área educativa de Afundación con el objetivo de reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas.

La programación está diseñada para promover una educación en valores y competencias transversales potenciando el talento, la autonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo. En este sentido, las artes escénicas están consideradas cómo una de las herramientas educativas más útiles para estimular la capacidad de observación de los estudiantes, posibilitar el diálogo y la reflexión, y desarrollar habilidades sociales.