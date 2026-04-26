El MS Fridjof Nansen abrió este domingo la temporada de cruceros en Ferrol

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(Cris Pita)- Eran las once y media de la mañana de este domingo cuando el MS Fridtjof Nansen, uno de los barcosde expedición más avanzados y ecológicos del mundo, operado por la compañía noruega HX (Hurtigruten Expeditions), atracaba en el muelle de Curuxeiras y abría la temporada de cruceros en Ferrol.

El Nansen, en sus 140 m. de eslora por 23,6 m de manga, alberga capacidad para 530 pasajeros y una tripulación de 150 personas y otras instalaciones como gimnasio, spa, piscina infinita al aire libre, jacuzzi y tres restaurantes temáticos, donde los pasajeros pueden relajarse.

En esta nueva visita a Ferrol, el pasaje mayormente procedente de Alemania, Reino Unido y EE.UU. se decidió en su mayoría por los “Ferrol Walking Discovery”, rutas a pié por Ferrol organizadas por el touroperador. Tres autocares, con 70 pasajeros en total, se desplazaron a Santiago de Compostela y , como siempre, otro gran número de personas entre pasajeros y tripulantes se lanzaron a descubrir la ciudad por su cuenta. Algunos a pie, aprovechando el espectacular día de sol, otros haciendo uso del bus lanzadera habilitado por el puerto, pero todos muy bien asesorados por los informadores turísticos, contratados también por el puerto dentro de la Atención al pasaje.

A las 19.30 h de la tarde, el Nansen, en medio del sonido de las gaitas de “Agarimo”, hacía sonar su sirena como despedida, antes de enfilar la bocana de la Ría camino de Hamburgo.

El domingo de la próxima semana, el día 3 de mayo, nos visitará otro barco de la misma compañía, el Fram, que hará su Maiden Call (escala inaugural) en Ferrol.

El MS Fridjof Nansen

El MS Fridjof Nansen está diseñado específicamente para navegar en aguas polares extremas como la Antártida y el Ártico. Es pionero en la industria de cruceros gracias a su enfoque ecológico. Está equipado con propulsión híbrida que utiliza baterías para apoyar a sus motores, reduciendo así las emisiones de CO2 en un 20% y el ruido, especialmente en zonas frágiles, para no interferir en la fauna. Su Casco Reforzado está clasificado como PC6 (Polar Class 6), que es ideal para atravesar témpanos de hielo de forma segura.

Por otro lado, la compañía, entre otras cosas, ha eliminado los plásticos de un solo uso en todo el buque, su diseño incluye bombas de recuperación de calor y, en su decoración interior, utiliza también materiales naturales escandinavos.

Su nombre rinde homenaje al famoso explorador, científico y Premio Nobel de la Paz noruego, Fridtjof Nansen, quien lideró la primera travesía de Groenlandia en esquís y la famosa expedición del barco Fram al Polo Norte. A diferencia de los cruceros convencionales, el MS Fridtjof Nansen se centra en la educación y la exploración. Su

Centro de Ciencias es el corazón del barco, donde los pasajeros colaboran con científicos en proyectos de investigación real. Este Science Center, está equipado con microscopios, laboratorios y pantallas interactivas para que los pasajeros aprendan de los expertos a bordo y cuenta con cubiertas de observación interiores y exteriores, incluido un salón panorámico (El Explorer Lounge).

El Equipo de Expedición está formado por expertos en biología, geología y oceanografía, quienes guían cada desembarque, ofrecen charlas diarias y tienen a su disposición una flota de 17 Zodiacs, kayaks y drones submarinos tanto para explorar la fauna y el paisaje de cerca, como para realizar desembarcos a áreas remotas.