El Racing inicia este domingo la recta final recibiendo al Real Avilés

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M.V. Los de Guillermo Fernández Romo reciben este domingo a las 20:30 en A Malata (Canal Lineal Primera Federación) al conjunto avilesino, en el primero de los dos encuentros consecutivos que disputará como locales, cuando restan 5 jornadas para finalizar la competición. Este encuentro correspondiente a la jornada 34 de la Primera Federación será dirigido por el colegiado granadino Juan Antonio Manrique.

Dacosta y Zalaya son dudas para este partido.

Después de la victoria en Bilbao la pasada jornada, que dio un balón de oxígeno al equipo después de una racha muy negativa de resultados, los verdes buscan empezar a reconciliarse con una afición que pocas alegrías pudo vivir este año en Ferrol.

No se esperan muchas novedades en un once inicial con respecto al último partido, donde ya no estuvo un Zalaya que sigue entre algodones, al igual que el extremo, Raúl Dacosta. Los de Romo buscarán 3 puntos que les permitan conseguir la permanencia de forma matemática, así como acercarse a los puestos que dan derecho a jugar la próxima Copa del Rey (lo harán los 7 primeros, sin contar a los filiales…). Además de ello, por orgullo propio, honor y vergüenza torera, los verdes deberían hacer una recta final muy positiva, para finalizar lo más arriba posible en una temporada ya de por sí muy negativa.

El rival

El Real Avilés está viviendo una temporada muy irregular tras haber ascendido la pasada temporada. Comenzaron muy fuerte este curso, llegando a estar en puestos de play off de ascenso Posteriormente, una muy mala racha de resultados provocó un cambio en el banquillo, relevando Lolo Escobar a Dani Vidal.

Los asturianos ocupan actualmente el 14.º puesto con 41 puntos, 5 por encima de los puestos de descenso. Los avilesinos luchan por asegurar la permanencia cuanto antes y para ello plantearán en Ferrol una defensa férrea, con el veterano Babin como baluarte En ataque, buscarán encontrar la calidad de jugadores como Bautista o Cayarga, así como los goles de Santamaría o de Cueto.