La Filarmónica Ferrolana calienta motores para el Año Beethoven

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Filarmónica Ferrolana calienta motores el próximo 30 de abril con uno de los conciertos más esperados de esta temporada: el que anticipa el Año Beethoven (2027, que celebra el bicentenario del genio de Bonn) con un programa que suma en una misma tarde su Sinfonía Nº 5, tal vez la más famosa de la Historia, y su Concierto para piano Nº 3, con el virtuoso pianista polaco Rafał Blechacz y la OGS.

La Filarmónica ferrolana celebra el próximo jueves 30 de abril a las 20.30 horas en el auditorio de Ferrol uno de sus conciertos más esperados de la temporada, en torno a la figura de Ludvig van Beethoven (1770-1827), del que la Orquesta Sinfónica de Galicia, que tendrá a la batuta a uno de los directores españoles más afamados de su generación, Víctor Pablo Pérez, interpretará dos de sus más impresionantes y queridos monumentos sinfónicos: la famosísima Sinfonía Nº 5 y su Concierto para piano Nº 3, con el virtuoso polaco Rafał Blechacz.

De esta manera, ofrecerán un anticipo para calentar motores para el Año Beethoven de la temporada próxima, en que el mundo celebrará el bicentenario del genio de Bonn.

La OSG interpretará también la obra Soedades, del compositor romántico coruñés Marcial del Adalid (1826-1881), de cuyo nacimiento celebramos también este año su bicentenario, en la orquestación que llevó a cabo de su obra el compositor gallego de nuestros días Juan Durán.

Por su parte, Blechacz, a sus 40 años, es el único pianista del mundo que ha ganado hasta la fecha los cinco primeros premios del prestigioso Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin (en las variantes de Primer Premio y mejores polonesa, mazurca, sonata y concierto), además de ser el primer pianista polaco en llevarse el principal galardón de Varsovia desde que lo hizo el legendario Krystian Zimerman en 1975.

El pianista polaco, artista habitual del sello discográfico Deutsche Grammophon, nos ofrecerá su interpretación de una de las obras más emblemáticas de Beethoven, su Concierto para piano y orquesta Nº 3 en Do menor, Op. 37, que empezó a componer en 1800 y fue estrenado en Viena el 4 de abril de 1803, una obra de encargo creada en su relativa juventud, en la que su clasicismo impecable comienza a rebosar ya del romanticismo y la energía de la personalidad beethoveniana, y famosa también por su parte improvisada del primer movimiento, justo antes de la coda.

Después de esta obra monumental, una ocasión perfecta para disfrutar en persona del virtuosismo y la expresividad de Blechacz como solista, la OSG interpretará una de las sinfonías más famosas de la Historia, la Quinta de Beethoven (en Do menor, Op. 67), también conocida como la “Sinfonía del Destino”, que con su tema inicial de cuatro notas, “la llamada del destino”, es hoy una de las obras más conocidas, interpretadas y reconocidas de toda la música clásica.

Compuesta entre 1804 y 1808, fue estrenada en un recordado concierto benéfico en Viena el 22 de diciembre de ese último año, con el propio Beethoven al piano y la dirección, en el que también se estrenaron la Sexta sinfonía (la “Pastoral”), su Fantasía coral y su cuarto concierto para piano y orquesta, el siguiente al que Blechacz y la OSG ofrecerán en Ferrol.

El resultado de aquella noche histórica, increíblemente, fue una velada poco aplaudida, por una combinación de factores que complicaron el día del estreno: aquella noche previa a la Navidad hacía ya demasiado frío en el Theater an der Wien, construido apenas unos antes, donde se celebró el concierto, que además duró cerca de cuatro horas y fue interpretado de manera bastante pobre, ya que no estuvo a cargo de una orquesta formal sino de una serie de músicos, cantantes y solistas reunidos para la ocasión, que sólo llegaron a tener un único ensayo antes del concierto.

Con todo, uno de los grandes críticos musicales de la época, el también escritor y compositor Erns Theodor Amadeus Hoffmann, supo ver desde el primer momento, apenas días después del estreno, que aquella era “una de las obras más importantes de nuestro tiempo”, y un par de años después escribió en el prestigioso Diario General Musical (Allgemeine Musikalische Zeitung) cómo esta “sinfonía magnífica, indescriptiblemente profunda” le había sobrecogido.

“¡Cómo esta composición maravillosa, con un clímax que aumenta cada vez más y más, empuja al oyente imperiosamente hacia adelante, hacia el mundo espiritual del infinito!”, celebró el escritor, apasionado por los “rayos de luz centelleantes que atraviesan la profunda noche de este reino” emocional hecho música.

Su famosísimo tema principal de cuatro notas da forma a toda la sinfonía, y fue descrito por el propio Beethoven como “el destino llamando a la puerta”, según su secretario y biógrafo, Anton Schindler. Aunque no se le considera una fuente completamente fiable y no se sabe qué hay de mito en ello, esta sinfonía marcó la historia de la música por su innovadora orquestación, la fluidez de la transición entre sus movimientos y el uso de una sola célula musical para toda la obra.