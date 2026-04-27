La Diputación de A Coruña licita cuatro proyectos para potenciar el patrimonio militar y la movilidad sostenible en Ferrolterra

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Las obras, que se ejecutarán en Ferrol, Ares y Valdoviño, forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Casco histórico de Ferrol y el Patrimonio Militar de la Costa Ártabra’, financiado con fondos europeos. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de abril.

La Diputación continúa desarrollando el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Casco histórico de Ferrol y el Patrimonio Militar de la Costa Ártabra’ con la licitación de cuatro proyectos enmarcados en la recuperación de las baterías militares y del patrimonio histórico en la comarca de Ferrolterra. Este conjunto de obras suma una inversión total de 116.226,87 euros y todos están financiados con fondos europeos.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó la importancia de estas obras para el desarrollo de la zona y afirmó que se está trabajando para que «la costa de Ferrolterra se convierta en un referente del turismo sostenible a nivel europeo, aprovechando la singularidad de su patrimonio militar». Formoso hizo hincapié en que «estas intervenciones no son aisladas; forman parte de un plan global para generar nuevas oportunidades económicas y sociales en la zona, relacionando la historia militar de Ferrolterra con las necesidades actuales, apostando por la movilidad verde»

En el ayuntamiento de Ares, la actuación que se licita se centra en la mejora de la comunicación entre el Castillo de la Palma y las distintas baterías militares de la costa. Este proyecto, presupuestado en 48.399,99 euros, tiene como objetivo facilitar el acceso a estas fortificaciones, facilitando que vecinos y visitantes puedan conocerlas de manera cómoda y segura sin adulterar el paisaje.

El proyecto que se saca a concurso en Ferrol consiste en la mejora de la eficiencia de la iluminación de la Casa Consistorial, localizada en la plaza de Armas. Para este fin se invertirán más de 25.000 euros para instalar una iluminación más sostenible, que reduzca el consumo energético.

En el ayuntamiento de Valdoviño se contemplan dos proyectos. El primero y más importante consiste en la creación de una senda ciclista que conectará los núcleos de Rodo y Ariño. Tendrá un coste de 38.124,78 euros y busca promover el uso de la bicicleta como alternativa de ocio y transporte en una de las zonas más visitadas de la comarca. Por otra parte, también se licita, por poco más de 4.000 euros, el suministro de postes de balización de la ruta costera, mejorando la orientación de los usuarios en los senderos.

El plazo de presentación de ofertas para los cuatro proyectos finaliza el próximo jueves, 30 de abril.