Denunciado un conductor que circulaba a 141 km/h en un tramo limitado a 50 km/h en Fene

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La Guardia Civil, a través de efectivos del Destacamento de Tráfico de Ferrol, ha procedido a la investigación de un

conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial detectado en el término municipal de Fene.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado día 17 de abril, aproximadamente a las 00:19 horas, en el marco de la última campaña especial de vigilancia y control de la velocidad desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo de dicho servicio era reducir la siniestralidad asociada a la velocidad excesiva.

Una patrulla de servicio, que se encontraba en un punto de verificación de velocidad en el kilómetro 4,300 de la carretera FE-14, detectó mediante radar a un turismo que circulaba a una velocidad muy superior a la permitida. El vehículo alcanzó los 141 km/h en un tramo de travesía limitado específicamente a 50 km/h.

Tras interceptar el vehículo de forma inmediata, los agentes procedieron a la identificación del conductor, un varón de 26 años. Al tratarse de una vía urbana y superarse el límite establecido en más de 60 km/h, la velocidad detectada supera el umbral penal tipificado para este tipo de vías.

Las diligencias instruidas por el supuesto delito contra la seguridad vial han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ferrol.