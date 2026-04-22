Concentraciones en 19 municipios gallegos pedirán este sábado «parar la guerra» en Oriente Medio sin «olvidarse» de Gaza

La plataforma estatal PararLaGuerra.es ha convocado concentraciones en un total de 19 municipios gallegos –entre ellos, todas las ciudades, menos Ourense– bajo el lema ‘Hai que parar a guerra en Oriente Medio (non esquecer Gaza)’ y que se celebrarán mayoritariamente el próximo sábado, 25 de abril.

Esta convocatoria coincidirá con la de otras 160 localidades de toda España con el propósito de rechazar los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que consideran «una violación del derecho y la legalidad internacional». «Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial», expresa el manifiesto.

En este sentido, pese a que el texto condena el «régimen criminal» de los ayatolás y el asesinato de miles de personas, expresa que «nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes«. De esta forma, la organización llama a trabajar por una «paz justa y duradera» en Oriente Medio, que incluye también el fin del genocidio en Gaza.

Algunas de esta veintena de localidades secundarán la convocatoria el día anterior (24 de abril), como es el caso de Padrón, Rianxo, Betanzos, Pontedeume y Melide. Por otro lado, el sábado 25 habrá movilizaciones a las 12.00 horas en A Coruña, Santiago, Ferrol, Toques, Monforte, Lugo, O Barco, Pontevedra, Vigo, Redondela, Vilagarcía, Tui, Ribeira y Moaña.

Preguntado por ello en rueda de prensa, el representante de la plataforma en Galicia, Carlos Vázquez, ha expresado que el de España es uno de los Gobiernos «más en consonancia» con sus demandas, aunque aspiran a «ir más allá». En relación a Europa, ha destacado la «presión» ejercida por la ciudadanía en todo el continente: «Los gobiernos tendrán que tomar en cuenta esta situación».

APOYO DE OTRAS ORGANIZACIONES

En la rueda de prensa, Vázquez ha estado acompañado por representantes de otras organizaciones: Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago; Marisa Rodríguez, secretaria general de UGT Compostela-Barabanza; Brais González, de Xuventudes Socialistas; Guillerme Pérez, Fundación Luis Tilve, y Teresa de Vallejo, de Por un Mundo Más Justo.

También estará apoyada por otras entidades que representan diversas perspectivas políticas, como Movemento Sumar Galicia, Comisiones Obreras (CCOO), Confederación General del Trabajo (CGT) y Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN).

PararLaGuerra.es es una plataforma que nació en octubre de 2023, semanas después de los atentados del 7 de octubre, cuando publicaron un manifiesto firmado por cientos de profesionales que condenaba el genocidio en Gaza y el «peligro» que representaba para la paz en Oriente Medio y, «por lo tanto, para la paz mundial».