Adjudicada la obra de sustitución de la carpintería exterior de la Casa de la Cultura de Neda

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El Ayuntamiento de Neda ha adjudicado por segunda vez el contrato para la sustitución de todas las ventanas de la Casa da Cultura. Con ello concluye el procedimiento iniciado al descubrirse que el contratista original no había cumplido con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Finalmente, el ayuntamiento invertirá algo más de 70.000 euros (IVA incluido) en esta nueva reforma del inmueble.

Finalmente, la misma empresa que llevó a cabo el cambio de tejado del edificio el año pasado (Anllar Mantenimiento y Construcciones SL) asumirá la ejecución de la obra, ya que fue la que presentó la oferta más ventajosa de las ocho empresas que aspiraban a realizar los trabajos.

El Ayuntamiento destinará 70.136 euros a la sustitución de la carpintería exterior del edificio (un total de 25 ventanas de diferentes tamaños y tres puertas) por otras nuevas, fabricadas en PVC y con “acristalamento con vidros laminares e baixo emisivos”.

La intervención contribuirá a facilitar el ahorro energético, mejorar la acústica del edificio y reforzar la seguridad en caso de incendio, mediante la eliminación de las rejas de la biblioteca, en cuyo lugar se instalará vidrio laminado antirrobo. La renovación también supondrá una modernización de la imagen del edificio, que centraliza gran parte de la oferta cultural municipal (sótano y tres plantas), y que aún conserva muchas de las ventanas originales.