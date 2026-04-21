El Proyecto Oblatas «O´Mencer Ferrol», Premio «Misión Compartida» de la CONFER

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La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha otorgado el Premio Carisma en la categoría de Misión Compartida al Proyecto de Oblatas de O´Mencer Ferrol, un referente en la atención integral a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata sexual.

Este reconocimiento, decidido por un jurado de alto nivel compuesto por figuras como Jesús Miguel Zamora (secretario general de CONFER), José Beltrán (director de la revista Vida Nueva) o Manuel Bretón (presidente de Cáritas Española), celebra el trabajo en equipo que define esta iniciativa social de la Iglesia. La entrega de premios tendrá lugar en Madrid el próximo noviembre.

Los galardonados en los Premios Carisma 2026

A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el jurado ha decidido otorgar asimismo los siguientes Premios Carisma:

· Formación y Espiritualidad: Rosa Ruiz Aragoneses, por su apoyo a personas en fragilidad y cuidados paliativos.

· Justicia y Misión: Convenio Iglesia-Generalitat para vivienda social en Cataluña.

· Educación: Guillermo Duque Medina (Guilleproff), por su método innovador con canciones.

· PJV: Paula Vega “Llamameyumi”, misionera digital para jóvenes.

· Salud: Ricardo Martino, por cuidados paliativos pediátricos.

· Comunicación: Jimeno de Cadena 100, por su estilo fresco y profesional.

· Fe y Cultura: Antonio Banderas, por Godspell El Musical.

· Entornos Seguros: Tribunal de la Rota, por su autoridad ética.

· Impacto: Pueblo de Adamuz y sus líderes, por ayuda tras accidente de tren.

· Especial: Papa León XIV, por su labor por la paz.

Un proyecto arraigado en la historia de las Oblatas en Ferrol

Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor llegaron a Ferrol en 1926, impulsando desde sus inicios una misión centrada en la liberación de mujeres vulnerables. O´Mencer, cuyo nombre en gallego evoca «amanecer» o nuevo comienzo, surgió como evolución de ese legado: un centro de acogida integral en el corazón de Ferrolterra que ofrece refugio, atención psicológica, formación laboral y acompañamiento espiritual. Su modelo colaborativo –laicos y religiosas trabajando codo con codo– ha transformado más de 200 vidas en la última década, alineándose con el carisma oblatino de «buscar y liberar a la mujer herida». En el contexto diocesano, O´Mencer representa un pilar básico de la acción social de la Iglesia.

Hoy en día, el centro atiende a una treintena de mujeres al año, muchas procedentes de Europa del Este y América Latina, con programas de empoderamiento que incluyen alfabetización digital, inserción laboral y terapias grupales.