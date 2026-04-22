La SAF celebra su XVIII Concurso de Piano

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La Sociedad Artística Ferrolana-SAF celebra el próximo sábado 25 de abril, en horario de 9:10 a 14 horas, su XVIII Concurso de Piano en la sede de Afundación de Ferrol.

El Certamen está dirigido a estudiantes de grado elemental y grado medio de piano de Galicia y es dirigido y coordinado por el catedrático y compositor Miguel Brotóns. Un concurso pianístico cuya filosofía y finalidad es la de potenciar e incentivar la interpretación pública de los jóvenes pianistas, «así como inculcar en todos ellos, una competitividad sana y un deseo de superación a través de la propia experiencia musical participativa«.

En el evento participarán, en esta XVIII edición, jóvenes músicos con edades comprendidas entre los 9 y 17 años, todos ellos procedentes de los ayuntamientos de Ferrol, Narón, Ares, Mugardos, Cambre, Bueu, A Coruña, Lugo, Pontevedra, etc.

El jurado estará formado por el catedrático y vicepresidente de la SAF, Miguel Brotóns, en calidad de presidente, y los catedráticos de piano del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, Jorge Briones, como secretario, y Gabriel López, como vocal.