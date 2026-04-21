Presentada la quinta edición del taller dual de empleo ‘Ártabro Emprende’

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Los ayuntamientos de Miño, Pontedeume y Cabanas colaboran en esta iniciativa, que cuenta con una subvención de 481.552 euros de la consellería de Empleo.

Los alcaldes de Miño, Pontedeume y Cabanas, Manuel Vázquez Faraldo, Bernardo Fernández Piñeiro y Fernando Couce Rodríguez, presentaron la quinta edición del Obradoiro dual de empleo Ártabro Emprende V, un programa mixto de empleo y formación dirigido a fomentar la inserción laboral de personas mayores de 18 años.

Este proyecto permitirá a las personas participantes combinar formación profesional con la realización de trabajos en obras y servicios, facilitando así la adquisición de conocimientos y favoreciendo la posterior inserción en el mercado laboral. El programa contará con un total de 20 alumnos/as trabajadores/as y tendrá una duración de nueve meses. Durante este tiempo se impartirán dos especialidades formativas: operaciones auxiliares en albañilería menor y actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.

La consellería de Empleo, Comercio y Emigración concede una subvención de 481.552 euros para el desarrollo de esta iniciativa, que contempla varias actuaciones en los municipios participantes para mejorar espacios públicos, naturales y patrimoniales.

El regidor miñense destacó que esta iniciativa “se fue consolidando hasta alcanzar la quinta edición, demostrando que se trata de un programa muy importante para fomentar el empleo y ofrecer oportunidades de formación al mismo tiempo que se mejora el entorno”.

Por su parte, el alcalde de Pontedeume destacó que “este es un ejemplo de coordinación administrativa que demuestra que cuando las administraciones unen fuerzas redunda en mejoras importantes para los vecinos y vecinas. Como en este caso, en el que se consigue una subvención de casi medio millón de euros”.

Por último, el regidor de Cabanas puso en valor que el programa “disfruta de una muy buena acogida edición tras edición, el que demuestra que se trata de una iniciativa muy positiva para fomentar la inserción laboral al tiempo que se realizan acciones de gran valor en el municipio”.